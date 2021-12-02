Gündem Tevfik Göksu Paraları harcamışsınız projeleri ertelemişsiniz diyerek İBBye sordu 72,5 milyon TL nerede?
POLİTİKA İSTANBUL

Tevfik Göksu 'Paraları harcamışsınız projeleri ertelemişsiniz' diyerek İBB'ye sordu: 72,5 milyon TL nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2021 yılında her gün 72,5 milyon lira para harcadığı, 2021 Yatırım Programı'nda yapmadığı 40 ayrı projeyi de aynı şekilde 2022 Yatırım Programı'na ertelediği ortaya çıktı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu resmi Twitter hesabından konuya ilişkin, "Her gün 72,5 milyon TL para harcamış. 40 ayrı proje aynen 2022 yılına da koymuş. O zaman her gün harcadığınız 72,5 milyon TL nerede?" diye sordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tevfik Göksu Paraları harcamışsınız projeleri ertelemişsiniz diyerek İBBye sordu: 72,5 milyon TL nerede?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2021 yılında her gün 72,5 milyon lira para harcadığını, 2021 Yatırım Programı'nda yapmadığı 40 ayrı projeyi de 2022 Yatırım Programı'na kaydırdığını belge ve rakamlarıyla ortaya koydu.

"HER GÜN 72,5 MİLYON TL HARCAMIŞ"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu resmi Twitter hesabından bu konuya ilişkin videolu açıklama yayınlayan Göksu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li İBB, 2021 yılında her gün 72,5 milyon TL para harcamış. Her gün 72,5 milyon TL İBB 2021 Yatırım Programı'nda yapmadığı 40 ayrı projeyi de aynen 2022 yılına da koymuş. O zaman her gün harcadığınız "72,5 milyon TL nerede?"

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"ÇIKIN HESABINI VERİN"

Göksu paylaştığı videoda ise şunları söyledi:

"2021 yılının yatırım programındaki 40 kalem, hiç dokunulmadan 2022'ye aktarılmış, fiyatı yükseltilerek. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında günde 72, 5 trilyon para harcamış. Bu 40 tane projenin parası nerede? Çıkın bunların hesabını verin. Her gün 72,5 trilyon para harcamışsınız, 40 tane proje. Abdurrahman Başkanım soruyorum sana, Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki kat otopark, belediye hizmeti tesisleri inşaatı bitti mi? Başlamadı ki bile! (...) Her gün 72,5 trilyon para harcamış, Allah aşkına bu 72,5 trilyonu nereye harcadınız?"

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