AK Parti Esenler Belediye Başkanı Göksu: Çatlasanız da patlasanız da destek vereceğiz
AK Partili Esenler Belediye Meclisi’nde 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Bütçeye ilişkin eleştirilere yanıt veren AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “TÜRGEV’e, TÜGVA’ya, Ensar’a ve İlim Yayma’ya çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz. Onlar bu milletin evlatlarına en nadide hizmetleri sunan kuruluşlardır” dedi.
AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu başkanlığında toplanan Esenler Belediye Meclisi’nde 2022 Yılı Mali Performans Programı ve 2022 yılı bütçe taslağı görüşüldü. Yapılan görüşmelerde vakıflara ve derneklere yapılan tahsisler tartışma konusu oldu.
Göksu, “TÜRGEV’e, TÜGVA’ya, Ensar’a ve ilim Yayma’ya çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz. Onlar bu milletin evlatlarına en nadide hizmetleri sunan kuruluşlardır. Bugüne kadar destek verdik bundan sonrada destek vermeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle” ifadelerini kullandı.
2022 bütçesi kabul edildi
2022 yılı Performans Programı ve 2022 yılı bütçesi AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla Esenler Belediye Meclisi'nde kabul edildi.