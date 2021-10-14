AK Parti Esenler Belediye Başkanı Göksu: Çatlasanız da patlasanız da destek vereceğiz

Mustafa Sarıgül 'CHP'nin oyunu bölecek' iddialarını tiye aldı: Olan bir şey bölünür zaten oylarının tamamı yüzde 20

Yıllarca CHP'de siyaset yapan ve istifa etmesinin ardından Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, 'CHP'nin oylarını bölecek' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Olan bir şey bölünür, olmayan bir şey nasıl bölünsün. Zaten olan oyun tamamı yüzde 20' ifadelerini kullandı.