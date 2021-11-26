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POLİTİKA İSTANBUL

Başkan Göksu'dan İmamoğlu'na tepki: İBB'de reklama para var kentsel dönüşüme yok

İBB’nin 2022 Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinde konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, AK Parti döneminde kentsel dönüşüme 2019’da bütçenin yüzde 4’ünü ayırdığını, CHP’li İBB yönetiminin ise üç senede bu orana çıkamadığını söyledi. İBB Başkanının seçimden önce İstanbul’a 5 senede 100 bin kentsel dönüşüm konutu yapacağı sözünü verdiğini hatırlatan Göksu, "Reklama para var ama dönüşüme yok” diyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Başkan Tevfik Göksudan Ekrem İmamoğluna tepki: İBBde reklama para var kentsel dönüşüme yok
İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, 2022 Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinde konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin İstanbul’un kentsel dönüşümü konusunda sınıfta kaldığını söyledi.

Göksu, CHP’li İBB yönetiminin reklama ayırdığı kadar bütçeyi kentsel dönüşüme ayırmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:


“İstanbul’un geleceği için yapılması gereken en acil işin kentsel dönüşüm olduğu ortadadır. Ancak İBB yönetimi bu konuda kulağının üstüne yatmaktadır. Bizim dönemimizde yapılan bütçe ile 2019 senesinde kentsel dönüşüme tam 1 milyar TL kaynak ayrılmıştı. Yani toplam bütçenin yüzde 4’ünü kentsel dönüşüme ayırmıştık. Peki siz ne yaptınız? 2020’de 256 milyon yani bütçenin yüzde 0,9’u, 2021’de 257 milyon yani bütçenin yüzde 0,8’i, 2022’de 492 milyon yani bütçenin yüzde 1’i. Üç senenin toplamı ise bizim bir senemiz kadar etmiyor. İşte aramızdaki fark bu. Reklama para var ama dönüşüme yok”.

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5 yılda 100 bin konut sözü vermişti


İBB Başkanının seçimden önce İstanbul’a 5 senede 100 bin kentsel dönüşüm konutu yapacağı sözünü verdiğini hatırlatan Göksu, “Kentsel dönüşüme ayrılan bu güdük bütçelerin sonucunda ne olmuş? Bugüne kadar toplam 492 adet konutun temelini atmışlar yani 3 senede 492 konut. Bu performansla başkanın vaad ettiği 100 bin konut kaç senede yapılır diye hesap makinesinde hesaplamaya kalkışsak makinenin devreleri yanar. Depremle ilgili başka ne yapmış? Bütün ilçelere birer yazı göndererek ‘Biz tespit yaptık, taradık. Tarayıp ne yapacaksınız ayanın karşına geçip bakacak mısınız? İstanbul senin, siz başınızın çaresine bakın’ demiş. Başka ne yapmış? Kentsel dönüşümle ilgili internet sitesi açmış. İstanbul yenileniyor diye. Başka? Bir şey daha yapmış hakkını yemeyelim. Deprem olduktan sonra tsunami meydana gelirse vatandaşların denize doğru değil de, tersine doğru kaçmaları için sahil kesimine tabelalar asmış.”

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İBB Meclis'inde konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun 500 günlük performansını değerlendirdi. Göksu, 'Sayın İBB Başkanı'nın mazbatasını alalı 500 gün olmuş. Üzerinden yaklaşık 1 buçuk yıl geçmiş. Bakınız bu 500 günde ortaya çıkan tabloyu ve tespitini bugün ilk dönemin ilk toplantısında adını koyuyorum. İstanbul'un şuanda yaşadığı belediyecilik açısından bir yönetim kuraklığıdır. Bir yönetim kuraklığı yaşanmaktadır. Bugün İstanbul'da yaşayan her bir İstanbullu, hatta seçim döneminde sizin taşeron ve tetikçiliğini yapmış birçok insan bile şu soruyu soruyor. İstanbul acaba belediyecilik açısından yönetiliyor mu?' diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 2021 yılı ilk toplantısında Şeb-i Arus töreninde yaşananlar ve Halk Ekmek büfeleri tartışması oldu. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu konuşmasında, İBB tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine değinerek, Türkçe Kur'an-ı Kerim okunmasına tepki gösterdi. Göksu, 'Ezan, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor? Bu millete gerçek yüzünüzü gösterin, bu millete takiye yapmayın. Bu milletin değerleriyle, kutsallarıyla oynamayın' ifadelerini kullandı. Göksu'nun eleştirilerini sürdürdüğü anda bazı CHP'li meclis üyeleri kürsüye yürüyerek itirazda bulundu.

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında büyükşehir belediyesinin mevcut borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu: İBB'yi devrettiğimizde yaklaşık 29 milyara yakın borç vardı. Şimdi 43 milyar. Yıl sonu 62 milyara çıkıyor. İmamoğlu ne demişti? 'İstanbul için borçlanmak ihanettir.'


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