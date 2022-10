TSK'ya 'kimyasal silah' iftirasını atmıştı: TTB Başkanı Fincancı 15 Temmuz'da ABD elçiliğindeymiş

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası sonrası gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından Fincancı'nın evinde yapılan aramada kalaşnikof mermisi ve terör örgütüne ait materyaller ele geçirilmişti. Dün adliyeye sevk edilen Fincancı tutuklandı.

FİNCANCI'NIN İLK İFADESİ

Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı soruşturmayı yürüten savcıya ifadesini verdi. Söz konusu sözlerini PKK'nın kanalında yapan Fincancı, savcıya verdiği ifadede, "O kanalın terör örgütüyle bağlantısını bilmiyordum. Yorumum bana izletilen videolarla ilgiliydi" dedi.

15 TEMMUZ'DA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEYMİŞ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah yalanı ile terör örgütlerine kalkan olan Şebnem Korur Fincancı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün ABD büyükelçiliğinde olduğu öğrenildi.

15 Temmuz 2016'da ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi John Bass'ın Fincancı, Nesin ve Önderoğlu ile görüştüğü belirtildi. Paylaşımda birlikte çekilen fotoğrafa da yer verildi.

BE. Bass'ın, Fincancı, Nesin ve Önderoğlu ile görüşmesi. — Amb. Bass' meeting with Fincancı, Nesin and Önderoğlu pic.twitter.com/JmWCEnpwP8 — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) July 15, 2016

Büyükelçi John Bass o gün yaptığı açıklamada, "Bugün basın ve ifade özgürlüğünün önemini ele almak üzere Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı, gazeteciler Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum" ifadelerine yer vermişti.

Durumun fark edilmesi sonrası, sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı:

Türk ordusuna iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 15 Temmuz darbe gecesi ABD elçisiyle beraber olduğunu biliyor muydunuz?

Tesadüfe bakın! Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah yalanı ile terör örgütlerine kalkan olan Şebnem Korur Fincancı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün ABD büyükelçiliğinde olduğu öğrenildi. Azılı muhalif Ali Nesin de ordaymış.

Fincancı 15 Temmuz'da ne yaptı? Şebnem Korur Fincancı 15 Temmuz darbe girişimin olduğu gün ABD Büyükelçisi ile görüşmüş. Aynı gün yaptığı açıklamada ise "Cizre Türkiye'nin Srebrenitsa'sıdır" diyerek Türkiye'yi soykırımcı ilan ediyor.

15 Temmuz darbesinin olduğu gün Şebnem Korur Fincancı'nın ABD büyükelçisi John Bass'la buluşup TSK'yı katliam yapmakla suçladığını biliyor musunuz?

Meğer inindeymiş! Terör örgütlerine kalkan olan Şebnem Korur Fincancı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün ABD büyükelçiliğinde olduğu öğrenildi.

Şebnem Korur Fincancı 15 Temmuz'da Abd büyükelçisi ile berabermiş. Bu kadar tesadüf mümkün değil. Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla sahip çıkmalıyız. Düşmanın en yakınımıza kadar girmiş olduğunu düşünüyorum.

TTB İÇİN İKİNCİ ADIM ATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipler Birliği için ikinci adım atıldı. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi, davalıların yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi istendi.

Davanamede, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanı resmi sıfatını da kullanarak somut bir bilgisi, resmi bir belgesi veyahut da başkaca bir delili olmaksızın açıklamalarda bulunduğu, söz konusu canlı bağlantı esnasında ise PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin, sözde gerilla ve çatışma-savaş ibareleri ile PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetlerinin legal ve sözde kimyasal silahla kullandığı iddiasıyla mağdur şekilde gösterilmeye çalışıldığı, konuşmanın sonunda ise "Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun size de ayrıca" şeklinde örgüt yanlısı söylemde bulunduğu kaydedildi.

