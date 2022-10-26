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POLİTİKA

Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti. Fincancı’nın evinde yapılan aramada tabanca, kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancının evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Rasime Şebnem Korur, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, TTB Başkanı Korur'un, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan bugün gözaltına alındığı belirtildi.

Fincancı’nın evinde yapılan aramada çıkan kalaşnikof mermisi.
Fincancı’nın evinde yapılan aramada çıkan kalaşnikof mermisi.

Fincancı’nın evinde yapılan aramada tabanca, kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı.

Açıklamanın devamında, "Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı TTB Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren TTB'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığı'nın veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi üzerine…' şeklindeki Ek 2'nci Maddesinin 2'nci Fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3'üncü fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur" denildi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'kimyasal silah' yalanını sürdürdü: Saldırmaları bizi susturmaz
OYNAT 00:27
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'kimyasal silah' yalanını sürdürdü: Saldırmaları bizi susturmaz
Terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'kimyasal silah' yalanını sürdürdü. Almanya'nın Köln kentinde sözde 'Türkiye'de insan hakkı ihlalleri' konulu bir konferansta konuşan Fincancı, 'Hükümet savunma refleksi gösteriyor. Biz de onun yanıtını veririz. Sonuçta biz bilimsel verilerle bir inceleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun da arkasındayız. Saldırmaları bizi susturmaz.' dedi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'kimyasal silah' yalanını sürdürdü: Saldırmaları bizi susturmaz
GÜNDEM
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'kimyasal silah' yalanını sürdürdü: Saldırmaları bizi susturmaz

Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
OYNAT 01:02
Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK kanalında, Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

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