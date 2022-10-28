Başsavcılıktan TTB adımı: Davaname hazırlandı

Ambulans uçakla hastaya ulaştılar

2300 rakım yükseklikte rahatsızlanan bir hasta için çağırılan 122 ekipleri helikopter ambulans ile hastayı hastaneye ulaştırdı. O anları telefon kaydına alan vatandaşın söyledikleri gündem oldu. 'Ak Parti hariç bütün partilere sesleniyorum; ben Ak Partili değilim, hizmete bak. Hizmetin olduğu yerde parti tanımam kardeşim.'