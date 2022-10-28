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ANKARA

Başsavcılıktan TTB adımı: Davaname hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve merkez yönetiminin görevden alınması için davaname hazırladı.

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Haber Merkezi DHA
Başsavcılıktan TTB adımı: Davaname hazırlandı
Şebnem Korur Fincancı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.

Dava, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DAVANAME NEDİR?

  • Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.

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Türk ordusuna kimyasal silah iftirasında bulunan TTB Başkanı Fincancı sözde ermeni soykırımına da destek çıkmış
Türk ordusuna kimyasal silah iftirasında bulunan TTB Başkanı Fincancı gözaltına alınması ile daha önce sözde ermeni soykırımına destek çıkması tekrar gündeme geldi. TTB başkanı Şebnem Korur Financı konuşmaya Ermenice başladı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Ermeni soykırımının hâlâ kapı arkasında konuşulmak zorunda hissedilmesinin, Ermeni halkının yaşadığı mahallelerde ilkokula, sokağa Türk isimlerinin verilmesinin utancını yaşıyorum.' ifadelerini kullandı.


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Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti. Fincancı'nın evinde yapılan aramada tabanca, kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı.


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