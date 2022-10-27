Gündem Terörden gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Fincancı adliyeye sevk edildi
ANKARA

'Terör'den gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Fincancı adliyeye sevk edildi

Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi. Fincancı’nın evinde yapılan aramalarda kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı bulunmuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörden gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Fincancı adliyeye sevk edildi
Fincancı, dün Almanya dönüşü İstanbul Kadıköy’deki evinde gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddialarıyla açtığı soruşturma çerçevesinde dün İstanbul’da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı Adliye sevk edildi.

Şebnem Korur Fincancı
Şebnem Korur Fincancı

Her fırsatta terör örgütlerini öven açıklamalarda bulunan Fincancı, son olarak TSK’yı hedef almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan soruşturma başlatılan Fincancı, dün Almanya dönüşü İstanbul Kadıköy’deki evinde gözaltına alındı.

EVİNDEKİ ARAMALARDA KALAŞNİKOF FİŞEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Fincancı’nın evinde yapılan aramalarda 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirildi. İfade işlemleri için dün Ankara’ya getirilen Fincancı, ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilecek.

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