TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Muharrem İnce: Kimyasal silah iddiası PKK'ya hizmet etmektir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasına sert sözlerle yüklendi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah olmadığını söyleyen İnce, 'TSK, PKK ile en ateşli çatışmaların yaşandığı günlerde bile buna tenezzül etmedi. Bu tür insanlar terör örgütünün destekçileridir. Bu saçmalıklara ayıracak zamanımız yoktur' dedi.

