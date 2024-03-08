|
Gündem

Turgut Altınok'tan PTT çalışanlarına müjde: Ücretsiz paso uygulaması geri dönecek

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'tan bu kez PTT çalışanlarına yönelik bir müjde geldi. Altınok, 31 Mart'tan itibaren PTT personelinin pasolarına geri döneceklerini ve eskiden olduğu gibi ücretsiz otobüs hizmetinden yararlanabileceklerini açıkladı.

12:47 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 12:48 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok

31 Mart'tan sonra aktarma ücretlerinin kaldırılacağını açıklayan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, PTT çalışanları için olumlu bir adım attı.


'Ücretsiz paso verilecek'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok,
"31 Mart'tan sonra PTT çalışanları pasolarına geri dönecek. PTT personelimiz eskiden olduğu gibi ücretsiz otobüs hizmetinden yararlanacak"
dedi.

Turgut Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde (PTT) çalışan kadın personele karanfil hediye etti.


Altınok,
"Kadınların her alanda var olduğunun altını çizerek, Var oluşumuzda, milli mücadelede yer alan şerife bacılarla, nice yiğit kadınlarımızın verdiği mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden küllerinden doğmuştur. Bütün bu kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Yaralarımızı sarıp bugünlerimize gelmemizde bu yiğit Anadolu kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Milli mücadelemizi başlatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum"
diye konuştu.


'Türkiye'nin en pahalı ulaşımı Ankara'da'

Daha önce PTT çalışanlarının belediye otobüslerini ücretsiz kullandığı ‘paso' uygulamasını da tekrar hayata geçireceklerini söyleyen Altınok
, "Türkiye'nin en pahalı ulaşımı Ankara'da. 31 Mart'tan sonra PTT çalışanları pasolarına geri dönecek. PTT personelimiz eskiden olduğu gibi ücretsiz otobüs hizmetinden yararlanacak"
ifadelerini kullandı.


#Turgut Altınok
#Ankara
#PTT
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı sosyal yardım ödeme takvimi...