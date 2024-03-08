Turgut Altınok'tan PTT çalışanlarına müjde: Ücretsiz paso uygulaması geri dönecek

"Kadınların her alanda var olduğunun altını çizerek, Var oluşumuzda, milli mücadelede yer alan şerife bacılarla, nice yiğit kadınlarımızın verdiği mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden küllerinden doğmuştur. Bütün bu kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Yaralarımızı sarıp bugünlerimize gelmemizde bu yiğit Anadolu kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Milli mücadelemizi başlatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum"