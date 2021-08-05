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TEKİRDAĞ

Uyuşturucu satışında şifreli konuşmalar dikkat çekti: 'Kekik var mı? Nane şekeri getir'

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin, uyuşturucuları satarken 'Kekik var mı?', 'Metin ağabeyi getir', 'Nane şekeri getir' şifrelerini kullandığı belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Uyuşturucu satışında şifreli konuşmalar dikkat çekti: Kekik var mı? Nane şekeri getir
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde C.K., Y.C.K. ve E.D.'nin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonucu şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri satarken yakalanmamak için telefon görüşmelerinde 'Kekik var mı?', 'Metin ağabeyi getir', 'Nane şekeri getir' şifrelerini kullandığı belirlendi. 3 ay süren takibin ardından jandarma, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. C.K., Y.C.K. ve E.D., gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda ise satışa hazır 50 fişek eroin, 30 fişek bonzai, 20 gram metamfetamin, 10 fişek esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 döner bıçağı ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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