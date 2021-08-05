Esra Hankulu’nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır’ın babasından tepki: Daha kaç can yakacaklar?
Ümitcan Uygun’la aynı evde kalan Esra Hankulu’nun ölü bulunması üzerine Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen’den tepki geldi. Baba Esen, "Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi? Gördünüz mü? Elin ciğerini yaktı. Benim de ciğerimi yaktı. Bu seri katilleri ne zaman yakalayacaksınız? Daha kaç tane can yakacaklar?" dedi.
Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gün şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışmada hayatını kaybeden Hankulu’nun geceyi Uygun’la birlikte geçirdiğinin tespit edildi.
Aleyna Çakır’ın ölümünün ardından gündem olan ve sonrasında ‘uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme’ suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti.
Olayın ardından konuşan Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen, "Ümitcan Uygun’un arkasında kimler var? Bütün Türkiye duydu cinayet işlediğini, yine işlemiş. Allah onun da ciğerini yaksın, milletin ciğerini yakıyor" dedi.
Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi?
Esen, “Ümitcan Uygun’u hapisten çıkardınız. Elin çocuğunu öldürmüş. Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi? Gördünüz mü? Elin ciğerini yaktı. Benim de ciğerimi yaktı. Adaletin böyle mi olması gerekiyor? Adalete sahip çıkın. Bu seri katilleri ne zaman yakalayacaksınız? Daha kaç tane can yakacaklar? Bunlar benim canımı yaktıktan sonra bir tane daha can yaktılar” diye konuştu.