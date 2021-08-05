Gündem Esra Hankulunun ölü bulunmasına Aleyna Çakırın babasından tepki Daha kaç can yakacaklar?
KIRŞEHİR

Esra Hankulu’nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır’ın babasından tepki: Daha kaç can yakacaklar?

Ümitcan Uygun’la aynı evde kalan Esra Hankulu’nun ölü bulunması üzerine Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen’den tepki geldi. Baba Esen, "Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi? Gördünüz mü? Elin ciğerini yaktı. Benim de ciğerimi yaktı. Bu seri katilleri ne zaman yakalayacaksınız? Daha kaç tane can yakacaklar?" dedi.

Haber Merkezi İHA
Esra Hankulu’nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır’ın babasından tepki: Daha kaç can yakacaklar?
Mehmet Esen

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gün şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alındı.

Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun
Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun

Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışmada hayatını kaybeden Hankulu’nun geceyi Uygun’la birlikte geçirdiğinin tespit edildi.

  • Aleyna Çakır’ın ölümünün ardından gündem olan ve sonrasında ‘uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme’ suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti.

Esra Hankulu
Esra Hankulu

Olayın ardından konuşan Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen, "Ümitcan Uygun’un arkasında kimler var? Bütün Türkiye duydu cinayet işlediğini, yine işlemiş. Allah onun da ciğerini yaksın, milletin ciğerini yakıyor" dedi.

Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi?


Esen, “Ümitcan Uygun’u hapisten çıkardınız. Elin çocuğunu öldürmüş. Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi? Gördünüz mü? Elin ciğerini yaktı. Benim de ciğerimi yaktı. Adaletin böyle mi olması gerekiyor? Adalete sahip çıkın. Bu seri katilleri ne zaman yakalayacaksınız? Daha kaç tane can yakacaklar? Bunlar benim canımı yaktıktan sonra bir tane daha can yaktılar” diye konuştu.


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Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.

Bir tanığın Müge Anlı canlı yayınına katılarak Gülay Uygun'un genç kızları gece hayatına teşvik ettiği iddiaları üzerine 'yurt annesi' olarak bilinen Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlatmıştı.

Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, ilk kez sessizliğini bozdu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Ümitcan Uygun, 'Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim' dedi.


Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, 'Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay' ifadelerini kullandı.


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