İşe gitmek için evden çıktı: Neye uğradığını şaşırdı!

Olay, önceki gün Mithatpaşa Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde yaşandı. TTK’da maden işçisi olarak çalışan Ercan Onan, önceki gece 78 EA 801 plakalı Tofaş marka aracını evinin yakınına park etti. Sabah işe gitmek üzere evinden ayrılan Onan, aracını park ettiği yere gelince hayatının şokunu yaşadı.

Aracını park ettiği yerde göremeyen talihsiz adam; durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan aracı bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemek üzere çalışma başlattı.

İHA

Sosyal medyadan da paylaşım yaparak aracının bulunması için yardım isteyen Onan, "Olay günü ben aracımı yol çalışmalarından dolayı otoparka koyamadım. Sağlık Sokak üzerine koydum. Akşam üzeri aracı park ettim sabah geldim yoktu. Emniyete haber verdim. Sağ olsun bütün araştırmaları yapıyor. Eminim ki bugün veya yarın bu araç bulunacak. Emniyet ekipleri özverili çalışıyor.

REKLAM

İHA

Bizim toplum olarak bu tür olaylara duyarlı olmamız lazım. İnsanın bir lirası bile değerli. İnsanların mallarına, mülklerini böyle gasp eden insanları toplum olarak birbirimize sahip çıkarak bulmalıyız. Mithatpaşa, Rat ve Zonguldak’ta oturanlar kamera kayıtlarını incelerlerse mutlaka bir ipucu bulacaklardır. İçim gitti, işe gidecektim. İki gündür işe gidemiyorum. Ailemiz kötü durumda" diye konuştu.

GÜNDEM Kafasında 6 dikişle Yeşil Vatan’ı terk etmedi

KORONAVİRÜS Van ve Hakkari'de mobil ekipler 'mavi' kategoriye geçmek için çaba gösteriyor

GÜNDEM Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: 2 ildeki yangınlar kontrol altına alındı

GÜNDEM Sahte dolar basmak için lüks rezidansa matbaa kurmuşlar

GÜNDEM Provokatörler yangın bölgesinde: Havadan ve karadan müdahaleye rağmen 'Yardım edilmiyor' yalanı