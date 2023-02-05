Yarıyıl tatili sona erdi: İlk ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘6’lı Masa’nın mutabakat metninde eğitim ile ilgili kısımların zaten uygulamada olan hizmetler olduğunu söyledi. Özer, eğitimin tüm dünyada tartışılan ve sürekli iyileştirmelerin yapıldığı bir alan olduğunu belirterek, “İsterdim ki yapılan önerilerde faydalanabileceğimiz öneriler olsun veya farkına varamadığımız noktalara referans versin. Bir bütün olarak baktığımızda bunu görmediğimiz gibi zaten yaptıklarımız da öneri olarak sunuluyor” ifadelerini kullandı.