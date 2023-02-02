Okullarda sömestr tatili sürmeye devam ediyor. 20 Ocak'ta kapanan okullarda 1. dönem sona erdi. Okullarda 2. dönem 6 Şubat'ta başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Ocak 2023 günü kapanan okullar 6 Şubat 2023 tarihinde yeniden açılacak ve okullarda 2. dönem başlayacak.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da pazar ve pazartesi günü de kar yağacak. Ancak pazartesi ve salı gününün toplamı 20 santimi bulacak.

6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ KAR TATİLİ OLACAK MI?

Pazar ve pazartesinin ilk 12 saati en çok yağışı alacak İstanbul. Okulların tatil olup olmayacağı; cuma ve cumartesi günkü hava raporlarına göre belli olacak."

YURT GENELİNDE KAR UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de, soğuk havayla birlikte kar küresi yurt genelinde etkisini göstermeye başlayacak.

"İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ BULACAK"

Perşembe günü (bugün) bir ısınacağız. Lodoslu bir halimiz var. Cuma günü soğuğu hissedeceğiz. Cumartesi ve pazar günü ise nihayet Bursa ile birlikte İstanbul'da kar bekleniyor. Bursa Uludağ'da 1 metre kar tahmin ediliyor. İstanbul'da ise Arnavutköy'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak.







