|
Özgün

6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edilecek mi? Kar yağışı artacak!

20 Ocak'ta karnelerini alan ve 15 günlük tatil 6 Şubat'ta bitecek. Ülkemiz genelinde artış kar yağışının etkisi nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Özellikle İstanbu, Ankara gibi büyük illerde artış yaşanacak kar etkisiyle 6 Şubat Pazartesi günü okullar açılacak mı, okullar tatil mi olacak? İşte ayrıntılar...

13:41 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kar tatili haberleri

Kar tatili haberleri

Okullarda sömestr tatili sürmeye devam ediyor. 20 Ocak'ta kapanan okullarda 1. dönem sona erdi. Okullarda 2. dönem 6 Şubat'ta başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Ocak 2023 günü kapanan okullar 6 Şubat 2023 tarihinde yeniden açılacak ve okullarda 2. dönem başlayacak.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da pazar ve pazartesi günü de kar yağacak. Ancak pazartesi ve salı gününün toplamı 20 santimi bulacak.

6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ KAR TATİLİ OLACAK MI?

Pazar ve pazartesinin ilk 12 saati en çok yağışı alacak İstanbul. Okulların tatil olup olmayacağı; cuma ve cumartesi günkü hava raporlarına göre belli olacak."

YURT GENELİNDE KAR UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de, soğuk havayla birlikte kar küresi yurt genelinde etkisini göstermeye başlayacak.

"İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ BULACAK"

Perşembe günü (bugün) bir ısınacağız. Lodoslu bir halimiz var. Cuma günü soğuğu hissedeceğiz. Cumartesi ve pazar günü ise nihayet Bursa ile birlikte İstanbul'da kar bekleniyor. Bursa Uludağ'da 1 metre kar tahmin ediliyor. İstanbul'da ise Arnavutköy'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak.



#kar tatili
#istanbul kar tatili
#sömestr tatili
1 saat önce
default-profile-img
6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edilecek mi? Kar yağışı artacak!
AB LNG için yeni referans fiyat uygulamasına geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zühtü Arslan'ı tebrik etti
Afyonkarahisar cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve yerel seçim sonuçları
Bursa’ya ‘suda verimlilik’ ödülü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te ülkemizin bölünmüş yol uzunluğu 30 bin kilometre olacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.