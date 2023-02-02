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Kar tatili haberleri
Okullarda sömestr tatili sürmeye devam ediyor. 20 Ocak'ta kapanan okullarda 1. dönem sona erdi. Okullarda 2. dönem 6 Şubat'ta başlayacak.
20 Ocak 2023 günü kapanan okullar 6 Şubat 2023 tarihinde yeniden açılacak ve okullarda 2. dönem başlayacak.
İstanbul'da pazar ve pazartesi günü de kar yağacak. Ancak pazartesi ve salı gününün toplamı 20 santimi bulacak.
Pazar ve pazartesinin ilk 12 saati en çok yağışı alacak İstanbul. Okulların tatil olup olmayacağı; cuma ve cumartesi günkü hava raporlarına göre belli olacak."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de, soğuk havayla birlikte kar küresi yurt genelinde etkisini göstermeye başlayacak.
Perşembe günü (bugün) bir ısınacağız. Lodoslu bir halimiz var. Cuma günü soğuğu hissedeceğiz. Cumartesi ve pazar günü ise nihayet Bursa ile birlikte İstanbul'da kar bekleniyor. Bursa Uludağ'da 1 metre kar tahmin ediliyor. İstanbul'da ise Arnavutköy'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak.