Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, soğuk havalar şiddetini artıyor. Yarın yarıyıl tatili sona erecek ve milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Meteoroloji İstanbul için yoğun kar uyarısında bulundu. Sosyal hayat bu noktada olumsuz etkilenecekken, "İstanbul'da pazartesi günü okullar var mı yok mu?" sorusu araştırılıyor. Uzmanlar ve veliler İstanbul’da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilmesine yönelik açıklamalarda bulunurken, gözler İstanbul Valiliğinde. Öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı sonrası İstanbul okullar tatil mi sorusu Valilik tarafından cevaplanacak.

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini sonrası gözler İstanbul Valiliğinin yapacağı açıklamada. Vatandaşlar İstanbul okullar tatil mi, pazartesi günü okul var mı yok mu sorusuna yanıt ararken, kar yağışı Salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte konu hakkında detaylar.

Okullar tatil mi?

İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji tahminlerine göre; İstanbul'da Pazar, Pazartesi ve Salı günü kar yağışı bekleniyor. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamaları takip ediliyor. Henüz pazartesi okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Okullarda kar tatili olması durumunda haberimizdeki yerini alacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valiliğinden kar açıklaması

İstanbul hava durumu ile son dakika İstanbul kar yağışı açıklamaları geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen peş peşe açıklamalarda İstanbul'da bu haftasonu kar yağışının gerçekleşeceği belirtildi.

İstanbulluları kar yağışına karşın uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli Hemşehrilerim, İstanbul'da beklenen fırtına ve kar yağışına yönelik gerekli tedbirlerimizi aldık. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

İstanbul hava durumu

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.



