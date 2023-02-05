Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birçok kent beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu illerde 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, gözler ilgili makamlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Yoğun kar yağışı sömestr tatilinin bitmesiyle başladı. Öğrencilere ikinci bir tatil çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller hangisi? İstanbul, Ankara, Bursa gibi illerde kar tatili var mı?

İstanbul’da okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Saat 16:00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım." uyarısında bulundu. İstanbul için de henüz kar tatili haberi gelmedi. Konuyla ilgili resmi duyurular geldiği zaman haberimizi güncelleyeğiz.

Perşembe günü (bugün) bir ısınacağız. Lodoslu bir halimiz var. Cuma günü soğuğu hissedeceğiz. Cumartesi ve pazar günü ise nihayet Bursa ile birlikte İstanbul'da kar bekleniyor. Bursa Uludağ'da 1 metre kar tahmin ediliyor. İstanbul'da ise Arnavutköy'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak.

Kar tatili haberleri

6 Şubat 2023 Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı merak ediliyor. An itibariyle Ankara'da kar tatili haberi yok ancak kar tatili haberi gelmesi beklenen iller listesinde Ankara ilk sırada. Ankara resmi kar tatili haberi gelir gelmez sizlere paylaşılacak.

6 Şubat 2023 Kar tatili olan iller hangisi?

Okulların tatil edilmesiyle ilgili henüz valiliklerden resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği başta olmak üzere diğer illerin valiliklerinden kar tatili duyuruları takip ediliyor.

Adana'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Adana Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Adıyaman Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Afyon'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Afyon Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Ağrı'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Ağrı Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Amasya'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Amasya Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Ankara'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Antalya'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Antalya Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Artvin'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Artvin Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Aydın'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Aydın Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Balıkesir'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Balıkesir Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Bilecik'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Bilecik Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Bingöl'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Bingöl Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Bitlis'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Bolu'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Bolu Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Burdur'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Burdur Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Bursa'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Bursa Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Çanakkale'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Çanakkale Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Çankırı'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Çankırı Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Çorum'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Çorum Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Denizli'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Denizli Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.aptı mı? Hayır tatil değil.

Edirne'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Edirne Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Elazığ'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Elazığ Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Erzincan'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Erzincan Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Erzurum'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Erzurum Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Eskişehir'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Eskişehir Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Gaziantep'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Gaziantep Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Giresun'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Giresun Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Gümüşhane'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Gümüşhane Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Hakkari'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Hakkari Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Hatay'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Hatay Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Isparta'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Isparta Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Mersin'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Mersin Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

İstanbul'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

İzmir'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? İzmir Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Kars'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Kars Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Kastamonu'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Kastaomunu Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Kayseri'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Kırklareli'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Kırklareli Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Kırşehir'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Kırşehir Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Kocaeli'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Konya'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Konya Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Kütahya'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Kütahyaa Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Malatya'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Malatya Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Manisa'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Manisa Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Kahramanmaraş'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Kahramanmaraş Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Mardin'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Mardin Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Muğla'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Muğla Valiliği kar tatili açıklaması henüz yapmadı.

Muş'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Muş Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Nevşehir'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Nevşehir Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Niğde'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Niğde Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Ordu'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Ordu Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Rize'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Rize Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Sakarya'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Samsun'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Samsun Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Siirt'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Siir Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Sinop'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Sinop Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Sivas'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Sivas Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Tekirdağ'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Tokat'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Tokat Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Trabzon'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Trabzon Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Tunceli'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Tunceli Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Şanlıurfa'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Urfa Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Uşak'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Uşak Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Van'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Van Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Yozgat'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Yozgat Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Zonguldak'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Zongultak Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Aksaray'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Aksaray Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Bayburt'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Karaman'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Karaman Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Kırıkkale'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Kırıkkale Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Batman'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Batman Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Şırnak'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Şırnak Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Bartın'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Bartın Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Ardahan'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Ardahan Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Iğdır'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Iğdır Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Yalova'da 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Yalavo Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Karabük'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Karabük Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Kilis'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Kilis Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Osmaniye Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.

Düzce'de 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? Düzce Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.







