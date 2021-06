83 yaşında koronavirüsü yendi: Ayşe nine iyileşir iyileşmez soluğu yine burada aldı Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu Köyü'nde yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Terli, Kovid-19'a yakalandı. Zorlu bir süreç geçiren Ayşe nine koronavirüsü yenmeyi başardı. 60 yıldır gül yetiştiren Ayşe nine, iyileşir iyileşmez soluğu yine bahçesinde aldı. 30 yıldır güllerden reçel yapan Ayşe Terli, bunları çocuklarına, torunlarına, kendisini ziyarete gelenlere ve köydeki komşularına hediye ediyor.

Haber Merkezi 30 Haziran 2021, 17:11 Son Güncelleme: 30 Haziran 2021, 17:27 AA