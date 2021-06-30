Hayat 83 yaşında koronavirüsü yendi Ayşe nine iyileşir iyileşmez soluğu yine burada aldı
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83 yaşında koronavirüsü yendi: Ayşe nine iyileşir iyileşmez soluğu yine burada aldı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu Köyü'nde yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Terli, Kovid-19'a yakalandı. Zorlu bir süreç geçiren Ayşe nine koronavirüsü yenmeyi başardı. 60 yıldır gül yetiştiren Ayşe nine, iyileşir iyileşmez soluğu yine bahçesinde aldı. 30 yıldır güllerden reçel yapan Ayşe Terli, bunları çocuklarına, torunlarına, kendisini ziyarete gelenlere ve köydeki komşularına hediye ediyor.

Haber Merkezi AA
83 yaşında koronavirüsü yendi: Ayşe nine iyileşir iyileşmez soluğu yine burada aldı
Ayşe Terli

Ayşe nine, evinin bahçesindeki çiçeklerle her gün ilgileniyor ve onlara gözü gibi bakıyor. Adeta çocukları gibi gördüğü güllerini sevgiyle büyüten Ayşe nine, güllerinin kokularını ise ayrı bir seviyor.

AA

Ayşe Terli, gül yetiştirmeye ve onlardan reçel yapmaya nasıl başladığının hikayesini anlattı:

AA

"Gül ağacını rahmetli beyim Hafız Ali Terli, 60 sene önce Karacabey'den getirdi. Ben de bakımını yapıp büyüttüm.

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Zamanla o gül ağacının dallarını alıp, bahçenin başka yerlerine de diktim. Böylece fidanlar çoğaldı ve bir sürü gül ağacı oldu. Bazılarını yine bu bahçeye diktim, birçoğunu da isteyenlere hediye verdim.

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Güller açtığı zaman evin önünde güzel görünüyorlar ve çok güzel kokuyorlar. Otuz sene önce gülden reçel yapmayı öğrendim ve ben de her sene olgunlaşan gülleri toplayıp reçel yapıyorum. Çocuklarıma, torunlarıma, komşulara hediye ediyorum.

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"Bu hastalık çok fena bu yaşıma geldim böyle hasta olmadım"

Geçen yılın sonunda Kovid-19 hastalığına yakalandığını ve yirmi gün boyunca hastalıktan çok etkilendiğini dile getiren Ayşe nine, "Bu hastalık çok fena. Bu yaşıma geldim hiç böyle hasta olup günlerce yatmadım.

AA

Ama Kovid-19'u çok zor geçirdim. Bir daha sağlığıma kavuşamayacağımı ve bu hastalıktan öleceğimi bile düşündüm." dedi.

İlçe nüfusunun yaklaşık 4 katı bir ayda buraya akın etti
FOTOĞRAF 10
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İçenin tarımsal kuraklıkla mücadele eden Tapan Yöresi’nde 3 yıl önce yetiştirilmeye başlanan lavantalar, hem katma değeri yüksek ürün kazancıyla hem de turistik cazibesiyle bölge halkına gelir kapısı oldu.
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Mor renkli çiçeklerin açmasıyla tarlalar adeta film platosuna dönüşürken, yöreyi saran güzel koku ise yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Feke Belediyesi’nin desteğiyle ev kadınları ekim alanını genişlettikleri lavanta tarlalarındaki tesislerde yöresel ürün, yiyecek-içecek ve çiçek satışı da yaparak meslek sahibi oldu.
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Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, tarlaları gezerek incelemelerde bulundu. Bölgede 3 yıl önce dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün girişimleriyle 40 dönümde yetiştirilen lavantaların bugün 200 dönümde yetiştirildiğini kaydetti.
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GELİR KALEMLERİ FAZLA Lavantanın ilçedeki önemi ve bölgenin turistik diğer unsurlarından bahseden Başkan Sel, şöyle konuştu:
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İlçemiz tarihi bir yer olmasının yanı sıra artık aynı zamanda oldukça turistik bir ilçe. Bölgemizde yamaç paraşütü ve rafting sporları yapılıyor. Lavanta tarlalarımızın da turizme katkısı çok büyük.
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Pandemi öneminde sosyal mesafeli ziyaretçiler geliyordu ama kısıtlamalar rahatlatılınca patlama oldu, 1 ayda 60 bin ziyaretçi geldi. Bu sezonu ortalama 100 bin ziyaretçiyle kapatacağımızı düşünüyorum.
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Lavanta, gelir kalemleri fazla olan bir ürün. İlaç, kozmetik, gıda, parfümeri, sanayi endüstrilerinde kullanılabiliyor. Yağının katma değeri yüksek. Görselliğiyle insanları büyülüyor. Gelip fotoğraf çekiyorlar ve buradaki tesislerde kahvaltı yapabiliyorlar.
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Hem buradaki kadınlarımız kazanıyor hem de ilçemizdeki diğer esnaflar kazanıyor. 15-20 gün sonra lavantalarımız ürüne dönüşecek. Herkesi ziyarete bekliyoruz.”
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İzmir’den ilçeye gelerek lavanta tarlasını ziyaret eden Hande Yılmaz da ilçeyi çok beğendiğini vurgulayarak, ilk defa böyle bir güzellik gördüğünü söyledi.
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İlçe nüfusunun yaklaşık 4 katı bir ayda buraya akın etti
Adana'nın 16 bin 536 nüfuslu ilçesi Feke'deki lavanta tarlaları, görselliğiyle ve yöreyi saran kokusuyla turistlerin ilgi odağı oldu.
Son bir ayda 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlandı. Lavantalar, ürün kazancıyla hem de turistik cazibesiyle bölge halkına gelir kapısı oldu.


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