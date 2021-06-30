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Suriyeli öğrencinin büyük başarısı: Dlyar Safo LGS birincisi oldu

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu’nun Suriyeli öğrencisi Dlyar Safo, LGS 2021'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olmayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Suriyeli öğrencinin büyük başarısı: Dlyar Safo LGS 2021de Türkiye birincisi oldu
Dlyar Safo

6 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları "MEB.gov.tr" adresinden açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru sorulurken, bu sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

97 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS sonuçları açıklanınca 36 farklı ilden 97 şampiyon çıktı. Tam 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

SURİYELİ ÖĞRENCİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Türkiye’nin 97 birincisinden biri de Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Dlyar Safo oldu.

Suriye’deki savaştan 5 yıl önce kaçarak ailesiyle Siirt’in Kurtalan ilçesine yerleşen Dlyar Safo, LGS 2021'de tüm soruları doğru cevapladı.

Suriyeli öğrenci ile ilgili Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


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