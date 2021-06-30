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Ünlü oyuncu Celil Nalçakan'dan 'Elmalı davası' faillerine sert tepki: Kendimi ihbar ediyorum!

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Twitter hesabından Elmalı davasına ilişkin bir paylaşım yaptı. Nalçakan, "Kendimi ihbar ediyorum. Kırılmadık kemik bırakmayacağım vücutlarında" diyerek faillere tepkisini gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ünlü oyuncu Celil Nalçakandan Elmalı davası tepkisi: Kendimi ihbar ediyorum! (Celil Nalçakan kimdir, hangi dizide oynuyor?)
Celil Nalçakan

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada faillerin serbest kalması kararı tüm Türkiye'nin tepkisine neden oldu.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Elmalı davasında siyasetçiler, sanatçılar ve vatandaşlar tek ses olarak tepkilerini dile getiriyor.

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Sosyal medyada yüz binlerce kullanıcı çocukların annesi ve üvey babasının tutuklanması için çağrı yapıyor.

"Kırılmadık kemik bırakmayacağım"

Son olarak olaya ilişkin bir paylaşım da oyuncu Celil Nalçakan'dan geldi. Nalçakan, Twitter hesabından iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Nalçakan paylaşımında "Kendimi ihbar ediyorum! Rahmi A. ve Merve A. iblisleriyle bir yerde, bir şekilde karşılaşırsam, kırılmadık kemik bırakmayacağım vücutlarında" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Celil Nalçakan Instagram hesabından da bir paylaşım yapmıştı. Nalçakan, çocukların cinsel istismarı anlattığı çizimlerden birinin fotoğrafını paylaşarak,

“'Ben bu çağdan, etimle kemiğimle nefret ettim' demiş Cahit Zarifoğlu…" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Celil Nalçakan (@celilnalcakan)'in paylaştığı bir gönderi

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Celil Nalçakan kimdir?

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir kız kardeşi var. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.

  • Nalçakan 'Zülfikar' karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur.

Celil Nalçakan şuanda "Kardeşlerim" dizisinde "Akif" karakterini canlandırıyor.

Celil Nalçakan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2021 - Kardeşlerim (TV dizisi) "Akif"

2020 - Kırmızı Oda (TV dizisi)

2019 – Bir Aile Hikayesi (Cem) (TV Dizisi)

2019 – Ortak (Rıfat) (Sinema Filmi)

2018 – Ağlak Arif (TV Filmi)

2017 – Hayati ve Diğerleri (Hayati Başkomiser) (TV Dizisi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Zülfikar Ülgen) (Sinema Filmi)

2015 – 2017 – Poyraz Karayel (Zülfikar) (TV Dizisi)

2013 – İntikam (Adem) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Faruk) (TV Dizisi)

2013 – Galip Derviş (Selim) (TV Dizisi)

2012 – Çanakkale 1915 (Şefik Aker) (Sinema Filmi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Hüseyin) (TV Dizisi)

2010 – Bitmeyen Şarkı (Necip) (TV Dizisi)

2010 – Hanımın Çiftliği (TV Dizisi)

2009 – Kış Masalı (TV Dizisi)

2006 – Sıla (Dilaver) (TV Dizisi)

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