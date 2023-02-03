|
Hayat

Areda Survey araştırdı: Türk halkı hangi sokak lezzetini daha çok seviyor?

Türkiye’nin renkli gastronomi dünyasında sokak lezzetleri önemli bir yere sahip. Kültürümüzün bir parçası olan sokak lezzetleriyle günlük hayatımızda sürekli iç içeyiz. İşe yetişirken köşe başındaki tezgâhtan aldığımız simit, sahilde dolaşırken atıştırdığımız midye dolma ya da gece vakti eğlenceden dönerken açlığımızı yatıştırmak için yediğimiz kokoreç. Areda Survey tarafından bin 100 kişi ile gerçekleştirilen sokak lezzetleri araştırmasına göre Türk halkının en sevdiği sokak lezzeti yüzde 18,5 ile kokoreç oldu. Kokoreci sırasıyla yüzde 18,2 ile döner, yüzde 14,5 ile simit takip etti.

17:59 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sokak lezzetleri

Sokak lezzetleri

Areda Survey tarafından bin 100 kişi ile gerçekleştirilen sokak lezzetleri araştırmasına göre Türk halkının en sevdiği sokak lezzeti yüzde 18,5 ile kokoreç oldu. Kokoreci sırasıyla yüzde 18,2 ile döner, yüzde 14,5 ile simit takip etti.

Kokoreç Mi Midye Mi?

El arabalarında ya da büfelerde sıkça karşımıza çıkan kokoreç, ilk olarak mesafeli yaklaşanların bile bir kez tadına baktıktan sonra vazgeçemeyeceği sokak lezzeti. Kokoreç denilince akla gelen sokak lezzetlerinden biri de midye oluyor. Peki, Kokoreç mi midye mi tartışmasını kim kazandı? Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 78,7’si tercihini kokoreçten yana yapıyor, yüzde 21,3’ü ise midye tarafında.

Döner: Et Mi Tavuk Mu?

Sokak atıştırmalıklarının klasik lezzetlerinden olan dönere her adım başında rastlamamız mümkün. Döner Türk halkının uzun yıllardır severek tükettiği sokak lezzetlerinin başında geliyor. Araştırmada katılımcılara “Tavuk döner mi et döner mi?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 82,3’ü et döner, yüzde 17,7’si ise tavuk döner tercihini yapıyor.

Sokak Pilavı Nohutlu Mu Olur Tavuklu Mu?

Sokak lezzetleri denilince pilavdan bahsetmememiz olmaz. Her ne kadar evlerde de pişen bir yiyecek olsa da sokak tezgâhından alıp yediğimiz pilavın tadını evde yapılanlardan alamıyoruz. Araştırmaya göre sokak pilavı denilince Türk halkının yüzde 53,2’si seçimini tavuklu pilavdan yana yapıyor. Yüzde 46,8’inin tercihi ise nohutlu pilav.

Metodoloji

Bu araştırma 30 Ocak – 01 Şubat 2023 tarihleri arasında 1100 kişinin katılımıyla, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirilmiştir.




#areda survey
#anket
#araştırma
6 dakika önce
default-profile-img
Areda Survey araştırdı: Türk halkı hangi sokak lezzetini daha çok seviyor?
Norveç Almanya'dan 54 yeni nesil Leopar 2 tankı almayı planlıyor
Zonguldak'ta bir kişi tartıştığı taksicilere satırla saldırdı
CHP'li Ertürk'ün milli savunma rahatsızlığı: TCG Anadolu zaten bozulacak
CHP'li Ertürk'ün milli savunma rahatsızlığı bitmiyor: Zaten bozulacak
Bilecik’te kar yağışı; 106 köye ulaşım yok
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.