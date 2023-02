Areda Survey araştırdı: Türk halkı hangi sokak lezzetini daha çok seviyor?

Döner: Et Mi Tavuk Mu?

Sokak atıştırmalıklarının klasik lezzetlerinden olan dönere her adım başında rastlamamız mümkün. Döner Türk halkının uzun yıllardır severek tükettiği sokak lezzetlerinin başında geliyor. Araştırmada katılımcılara “Tavuk döner mi et döner mi?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 82,3’ü et döner, yüzde 17,7’si ise tavuk döner tercihini yapıyor.