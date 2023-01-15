Hayat Türk halkı kahvaltısını evde yapıyor
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Türk halkı kahvaltısını evde yapıyor

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk halkı kahvaltısını evde yapıyor
Arşiv.

Areda Survey tarafından gerçekleştirilen kahvaltı araştırmasına göre Türk halkının yüzde 92,2’si kahvaltıyı evinde yapıyor ve kahvaltı sıcaklarında yüzde 59,8 ile soğanlı menemeni tercih ediyor.

Kahvaltı kadar ruhumuza iyi gelen başka bir öğün daha var mıdır bilemiyoruz. Özellikle hafta sonu yapılan günün en zengin, en bereketli ve en leziz öğünü olan kahvaltılarımızda koyu muhabbetlere dalıyoruz. Türk halkının kahvaltısını nerede yaptığını araştırdığımızda katılımcıların yüzde 92,2’sinin kahvaltıyı evinde yapmayı tercih ettiği görülüyor.

YUMURTAYI SAHANDA MENEMENİ SOĞANLI

Türk halkının kahvaltıda tercih ettiği sıcaklarda sahanda yumurta yüzde 26,5 ile ilk sırada yerini aldı. Sahanda yumurtayı sırasıyla yüzde 23,2 menemen, yüzde 16,8 sucuklu yumurta, yüzde 14,0 çorba, yüzde 12,6 patates kızartması, yüzde 5,3 hamur işi, yüzde 1,1 kuymak, yüzde 0,6 ciğer takip etti.

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi menemen soğanlı mı soğansız mı olur tartışmalarıyla sık sık gündeme geliyor. Türk halkının menemen tercihinin yer aldığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 59,8’i soğanlı menemen, yüzde 40,2’si soğansız menemen seçimini yapıyor.

Areda Survey tarafından 30 Aralık 2022–03 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kahvaltı sıcakları araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

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