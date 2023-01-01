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Hayat
Areda Survey'den şaşırtan araştırma: Çalıştığınız kurumda güvende misiniz?
Areda Survey, çalışanların kurumlarında kendilerini ne kadar güvende hissettiklerini araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 53,7’si çalıştığı kurumda kendini güvende hissediyor. 2021 yılı verilerine göre çalışanların kurumlarına güvenlerinin 2022 yılında yüzde 4,9 oranında arttığı görüldü.
13:38 . 17/01/2023 Salı
Diğer
Areda Survey araştırdı

Areda Survey araştırdı

Çalışanların kendileri gibi olabildikleri kurumlara karşı bağlılığı günden güne artıyor. Kurumlarda korku, kaygı değil de insan odaklı bir yönetim anlayışı hâkim olması çalışanların önem verdiği hususlardan biri oluyor. Yapılan araştırmaya göre Türk halkının yüzde 53,7’si çalıştığı kurumda kendisini güvende hissediyor.

Güvende hissetmeyenlerin oranı ise yüzde 46,3.Geçen yılın verilerine bakıldığında kendisini güvende hissedenlerin oranı yüzde 48,8 iken, güvende hissetmeyenlerin oranı ise yüzde 51,2 idi.



#areda survey
#anket
#Araştırma
2 saat önce
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Areda Survey'den şaşırtan araştırma: Çalıştığınız kurumda güvende misiniz?
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