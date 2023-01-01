Areda Survey'den şaşırtan araştırma: Çalıştığınız kurumda güvende misiniz?

Çalışanların kendileri gibi olabildikleri kurumlara karşı bağlılığı günden güne artıyor. Kurumlarda korku, kaygı değil de insan odaklı bir yönetim anlayışı hâkim olması çalışanların önem verdiği hususlardan biri oluyor. Yapılan araştırmaya göre Türk halkının yüzde 53,7’si çalıştığı kurumda kendisini güvende hissediyor.