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Hayat
Areda Survey araştırdı: Telefonunu en çok kadınlar mı erkekler mi unutuyor
Areda Survey'in bin 100 kişi ile gerçekleştirilen kayıp telefon araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre akıllı telefonlarını yüzde 58,8 ile en çok kadınlar unutuyor. Türk halkının %42,8’i ise kaybettiği telefonunun farkına 10 dakika içerisinde varıyor.
12:49 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Areda Survey

Areda Survey

Bankacılık işlemlerimizden haber takibine, eğlenceden alışverişe kadar hayatımızı kolaylaştıran akıllı telefonlar her daim yanı başımızda yer alıyor. Adeta bağımlısı haline geldiğimiz cep telefonlarını en çok kadınlar mı unutuyor yoksa erkekler mi? Araştırmaya göre akıllı telefonlarını yüzde 58,8 ile en çok kadınlar unutuyor.

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 42,8’i 10 dakika içerisinde telefonunu kaybettiğinin farkına varıyor ve yüzde 42,1’i telefonlarını unuttuğunda kendilerini rahatsız hissediyor. Kendilerini gergin hissedenlerin oranı 34,8, sorumsuz hissine kapılanların oranı ise yüzde 19,7.

Peki, telefonumuzu unuttuğumuzda hangi işlerimiz aksıyor?
Türk halkı telefonunu unuttuğunda aksayan işlerin başında %61,4 ile sevdiklerime ulaşamamanın geldiğini belirtiyor. Yüzde 16’sı işlerimi ve maillerimi kontrol edemiyorum, yüzde 12,9’u sosyal medyada paylaşım yapamıyorum cevabını veriyor.

Metodoloji

Bu araştırma 11-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 1100 kişinin katılımıyla, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirilmiştir.


#areda survey
#araştırma
#türk halkı
#cep telefonu
1 saat önce
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Areda Survey araştırdı: Telefonunu en çok kadınlar mı erkekler mi unutuyor
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