Areda Survey araştırdı: Telefonunu en çok kadınlar mı erkekler mi unutuyor

Bankacılık işlemlerimizden haber takibine, eğlenceden alışverişe kadar hayatımızı kolaylaştıran akıllı telefonlar her daim yanı başımızda yer alıyor. Adeta bağımlısı haline geldiğimiz cep telefonlarını en çok kadınlar mı unutuyor yoksa erkekler mi? Araştırmaya göre akıllı telefonlarını yüzde 58,8 ile en çok kadınlar unutuyor.