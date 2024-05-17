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AFAD kira yardımı bitti mi, uzatıldı mı? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak?

"AFAD kira yardımı bitti mi, uzatıldı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen pek çok ilimizi etkileyen depremden zarar gören vatandaşlar için kira yardımları sürüyor. AFAD kira desteği ödemeleri aylık olarak hem ev sahiplerine hem de kiracılara yapılıyor. Peki AFAD kira yardımı bitti mi, uzatıldı mı? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak?

15:38 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
AFAD kira yardımı 2024
AFAD kira yardımı 2024

"AFAD kira yardımı bitti mi, uzatıldı mı? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felakati ardından AFAD deprem kira yardımı hayata geçirildi. Kiracılara 5 bin, ev sahiplerine ise 7,500 TL kira desteği sağlanıyor. Peki AFAD kira yardımı bitti mi, uzatıldı mı? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak?

KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Destek genellikle ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Ancak illere göre ödeme tarihi değişiyor. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa T.C. kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankasına yatırılıyor.

AFAD KİRA DESTEĞİ BİTTİ Mİ?

AFAD, depremzedelere ödenen kira yardımını ilk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kira desteğinin süreceğinin haberini vermişti. Özhaseki vatandaşların evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının devam edeceğini ifade etmişti.

Özhaseki vatandaşların evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının devam edeceğini ifade etmişti.

#AFAD
#Kira Yardımı
#deprem kira yardımı
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AFAD kira yardımı bitti mi, uzatıldı mı? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak?