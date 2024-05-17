"AFAD kira yardımı bitti mi, uzatıldı mı? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felakati ardından AFAD deprem kira yardımı hayata geçirildi. Kiracılara 5 bin, ev sahiplerine ise 7,500 TL kira desteği sağlanıyor. Peki AFAD kira yardımı bitti mi, uzatıldı mı? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak?