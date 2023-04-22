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Hayat

Bayram seneye inşallah evde

Büyük depremlerde yıkıma uğrayan ve yaraları sarılmaya çalışılan 11 şehirde Ramazan Bayramı hüzünlü geçiyor. Depremzedeler, şehir dışından gelen akrabaları ve komşularıyla teselli buldu. Yaşadıkları acıya rağmen, bayramlık kıyafetlerini giyip, şeker ve kolonyalarını alan depremzedeler, yakınları ve konteynerdeki komşularıyla bayramlaştı. Gönüllüler ve çevre illerden gelenler ise çocukların yüzünü güldürebilmek için hediyeler dağıttı. Depremzedelerin, seneye bayramı konutlarında geçirmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

04:00 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gönüllüler deprem bölgesindeki yaşlıları ziyaret edip çocuklara oyuncak dağıtıyor.

Gönüllüler deprem bölgesindeki yaşlıları ziyaret edip çocuklara oyuncak dağıtıyor.

6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan 11 şehirde, Ramazan Bayramı asrın felaketinde kaybedilenlerin hüznü ile geçiyor. Bu bayramı konteyner ev ve çadırlarında geçiren depremzedeler, seneye kalıcı konutlarında olacak. Asrın felaketi sonrası depremzedeler ilk bayramı konteyner ve çadır kentler ile KYK yurtlarında geçiriyor. Depremin ardından kenti terk etmeyenler, bayram nedeniyle şehir dışından gelen akrabaları ile teselli buldu. Konteyner ev ve çadırlarda hasret giderilirken, depremde kaybedilen akrabalar anıldı. Evlerini ve yakınlarını kaybetmenin verdiği üzüntüye rağmen bayramlık kıyafetlerini giyip, şeker ve kolonyalarını hazırlayan depremzedeler, yakınları ve konteynerdeki komşularını ziyaret ederek bayramlaştılar. Büyük hasara yol açılan kentlerdeki çocukların yüzünü güldürebilmek için hayırseverler tarafından çocuklara hediyeler dağıtıldı. Bayramlık elbiselerini giyen çocuklar da ilk kez kontenyer kent ve çadır kentlerde büyüklerini ziyaret ederek şeker topladılar.

KYK YURTLARINDA BAYRAMLAŞTILAR

Dönüşlerin otogarlarda neden olduğu hareketlilik dışında bayramda depremzedelerin ikinci durağı ise mezarlıklar oldu. Depremde yaşamını yitiren yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar onlar için kabirleri başında dua etti. Mezarlıklarda duygu dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar kaybettikleri akrabalarına Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Öte yandan, mezar taşlarında ve numara tahtalarında, depremde hayatını kaybedenlere ait özel eşyalar dikkat çekti. Depremlerin yıkıma yol açtığı illerden Türkiye’nin dört bir yanına gelen afetzedeler, bayrama memleketlerinden uzakta Kredi Yurtlar Kurumlarında girdiler. Buralarda konaklayan vatandaşlar yurtlardaki mescitlerde bayram namazını kıldılar. Deprem bölgesine gitmeyenler telefonlar vasıtasıyla akrabalarıyla hasret giderdiler.

Eski günler daha yok

Malatya’da, yerleştirildikleri çadır ve konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler eski bayramları özlemle arıyor. Kentte yıkıcı depremlerde evlerini kaybeden ve geçici barınma yerlerine yerleştirilen depremzedeler, buruk bir bayram geçirmenin hüznünü yaşıyor. Afetzedelerden bazıları ziyarete gelen çocukları ve yakınlarıyla, bazıları da buradaki yeni komşularıyla bayramlaştı. AFAD koordinasyonunda Battalgazi ilçesinde kurulan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi’nde 2 çocuğuyla kalan 75 yaşındaki Necibe Özer, aklında bayramın çok da olmadığını söyledi. Önceki bayramları çok güzel yaşadıklarını anlatan Özer, “Tatlı yapardık, gelen misafirlere kolonya tutup şeker ikram ederdik. Güler sevinirdik ama şimdi bir şey yok, içimiz yanıyor. Bu bayram çok üzüntülü geçiyor. Gelenlerin eline para verirdim, şeker tutardım, eski günler daha yok. Bu bayramda ne gelen var, ne giden var. Hiç kimse yok. Yanımda bir komşum bile yok ki gidip bayramını kutlayayım. Bana göre bayram yok, içim yanıyor adeta.” dedi. Depremzede 60 yaşındaki İbiş İnce ise önceki bayramlarda ailecek toplanıp yemek yediklerini söyledi. İnce, “Şimdi burada kimsemiz yok. Akrabaların, kardeşlerin olmuyor. Buruk ve hüzünlü geçiyor.” dedi.



#Deprem Bölgesi
#Ramazan Bayramı
#Asrın felaketi
#Depremzede
7 dakika önce
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