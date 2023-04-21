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Hayat

İDDEF deprem bölgesine 'bayram’ götürdü

İlk günden bu yana sıcak yemek, giyim, kumanya ve hijyen paketi, çadır ve konteyner evler gibi destekleriyle afetzede ailelerin yanında olan İDDEF, özellikle zekat, fitre ve bayramlık kıyafet hediyeleri ile acıları bir nebzede olsun unutturarak bayramın mutluluğunu yaşatıyor.

04:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
İDDEF deprem bölgesinde.

İDDEF deprem bölgesinde.

İDDEF, Ramazan çalışmaları kapsamında hayırseverlerin zekat, fitre, kumanya, iftar ve diğer yardımlarını deprem bölgesi başta olmak üzere 55 ülkedeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, zekat ve bayramlık hediyeleri ile yüzleri güldürüyor. Ramazan boyunca 100 bin kumanya ve hijyen seti dağıtan ve 850 bin 320 kişiye sıcak yemek ikramında bulunarak iftar ve sahur veren İDDEF, zekat ve fitre bağışları ile depremzede ailelerin hayatını kolaylaştırıyor. İlk günden bu yana sıcak yemek, giyim, kumanya ve hijyen paketi, çadır ve konteyner evler gibi destekleriyle afetzede ailelerin yanında olan İDDEF, özellikle zekat, fitre ve bayramlık kıyafet hediyeleri ile acıları bir nebzede olsun unutturarak bayramın mutluluğunu yaşatıyor. Depremlerde ailesini, evini kaybetmekle beraber kıyafet ve oyuncaklarını da enkaz altında bırakan çocuklar depremin olumsuz izlerini bayramlık kıyafet, ayakkabı ve hediyeler ile siliyor. Hayırseverler, ZEKAT veya BAYRAMLIK yazıp 7230’a SMS göndererek de 10 TL destek olabiliyor.



#Deprem Bölgesi
#İDDEF
#İnsani Yardım
#Depremzede
1 saat önce
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