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Hayat

Arife Çiçeği mutluluk dağıttı

Genç İHH ekibi “Arife Çiçeği’nin Serüveni” isimli projeyi hayata geçirdi. Hatay ve Kahramanmaraş’ın çeşitli ilçeleri ile Suriye’nin depremden etkilenen bölgelerindeki çadır kentlerde çocukları ziyaret etti.

04:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
"Arife Çiçeği’nin Serüveni” isimli proje.

"Arife Çiçeği’nin Serüveni” isimli proje.

NESLİHAN ÖNDER - İSTANBUL

Türkiye’yi sarsan asrın felaketinin ardından STK’lar ve gönüllüler özellikle çocukların yüzlerini güldürmek için uğraşıyor. Genç İHH ekibi de bir Osmanlı geleneğini yeniden canlandırarak “Arife Çiçeği’nin Serüveni” isimli projeyi hayata geçirdi. Arife Çiçeği Aracı ile Antakya’dan yola çıkan gençler, Hatay ve Kahramanmaraş’ın çeşitli ilçeleri ile Suriye’nin depremden etkilenen bölgelerindeki çadır kentlerde çocukları ziyaret etti. Ekip üyeleri depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi, hediyeler verdi. Kurulan Arife Çiçeği Mağazası’nda da çocuklara bayramlıklar dağıtıldı. Projenin Koordinatörü Bilge Cantimur, 11 Nisan’da yola çıkan ekip aracının depremzede çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikleri anlattı. Cantimur, “Çeşitli atölyeler, Karagöz-Hacivat ve Meddah gösterileri gibi etkinlikler düzenledik, pamuk şeker ve mısır dağıttık. Serüvenimizin son rotası olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ise arife günü yetim çocuklarımıza bayramlıklarını hediye ettik. Bayram tıraşlarını yaparak tebessümlerine vesile olmaya çalıştık.” diye konuştu.



#Deprem Bölgesi
#Depremzede
#STK
#İHH
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