Arife Çiçeği mutluluk dağıttı

Türkiye’yi sarsan asrın felaketinin ardından STK’lar ve gönüllüler özellikle çocukların yüzlerini güldürmek için uğraşıyor. Genç İHH ekibi de bir Osmanlı geleneğini yeniden canlandırarak “Arife Çiçeği’nin Serüveni” isimli projeyi hayata geçirdi. Arife Çiçeği Aracı ile Antakya’dan yola çıkan gençler, Hatay ve Kahramanmaraş’ın çeşitli ilçeleri ile Suriye’nin depremden etkilenen bölgelerindeki çadır kentlerde çocukları ziyaret etti. Ekip üyeleri depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi, hediyeler verdi. Kurulan Arife Çiçeği Mağazası’nda da çocuklara bayramlıklar dağıtıldı. Projenin Koordinatörü Bilge Cantimur, 11 Nisan’da yola çıkan ekip aracının depremzede çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikleri anlattı. Cantimur, “Çeşitli atölyeler, Karagöz-Hacivat ve Meddah gösterileri gibi etkinlikler düzenledik, pamuk şeker ve mısır dağıttık. Serüvenimizin son rotası olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ise arife günü yetim çocuklarımıza bayramlıklarını hediye ettik. Bayram tıraşlarını yaparak tebessümlerine vesile olmaya çalıştık.” diye konuştu.