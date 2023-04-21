Hüzünlü bayram

Asrın felaketi sonrası yakınlarını kaybeden depremzedeler, Ramazan Bayramı’nı buruk geçiriyor. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Asri Mezarlığı ziyaret eden başta depremzede yakınları ve diğer aileler, kaybettikleri yakınları için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.

KIZININ MEZARINA BATTANİYE ÖRTTÜ

Bazı vatandaşlar mezarlık ziyaretinde gözyaşı döktü. Depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi’ndeki mezarlıkta da Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretler oldu. İskenderun ilçesinde depremde yakınlarını kaybeden çok sayıda kişi, Çankaya Mezarlığına geldi. Adana’da da Kabasakal Mezarlığına defnedilen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden aileler, dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu. Depremde Osmaniye’de 23 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki torununu kaybeden Sevim Kılıç, damadı ve 2,5 yaşındaki torununun sağ kurtulduğunu anlattı. Kılıç, her geldiğinde oyuncak getirdiği mezarlığa bu sefer bayram dolayısıyla çikolatayla geldiğini ifade etti. Malatya’da Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mezarlığı’na gelen bazı ziyaretçiler gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da şeker, çikolata ve kuşlar için bulgur bıraktı. Ayrıca, üzerine battaniye örtülen ve şemsiye dikilen mezarların yanı sıra geçici taşına ev anahtarı takılan mezar olduğu da görüldü.

DİĞER ŞEHİRLERDEN ZİYARETE GELDİLER

İstanbul’dan bayram dolayısıyla Malatya’ya gelen Fahri Şahin, depremde vefat eden yakınları, komşuları ve arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi. Depremin acısını bütün Türkiye’nin yaşadığını ifade eden Şahin, “Biz ülke olarak necip bir milletiz, Türkiye’de herkes depremin acısını yürekten hissetti. Sadece bizlerin değil, bütün ülkemizin başı

sağ olsun. Acımız büyük gerçekten.” dedi.

Şehitlerimizi unutmadık

Ramazan Bayramı öncesi şehitliklerde yoğunluk vardı. İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram dolayısıyla Edirnekapı Polis Şehitliği’ni ziyaret etti. Bingöl’de 2016’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Hasan Koçer’in annesi Selma Koçer de oğlunun kabrini ziyaret etti. Şehit oğlunun 2 yıllık evli olduğunu anlatan Koçer, “Polislerimiz bizi bırakmıyor Allah razı olsun. Evde de ziyarete geliyorlar.” dedi. Polisler de şehit annesinin elini öperek bayramını kutladı. Ankara’daki Cebeci Asri Şehitliği ve İzmir’deki Kadifekale Hava Şehitliği’nde de arife gününde yoğunluk vardı.







