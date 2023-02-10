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Hayat

BioNTech'ten deprem bölgelerine 1 milyon euro bağış

Alman BioNTech şirketi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından harekete geçti. Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgesine 1 milyon euro bağışladığını duyurdu.

09:32 . 10/02/2023 Cuma
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Özlem Türeci ve Uğur Şahin

Özlem Türeci ve Uğur Şahin

Alman biyoteknoloji firması BioNTech Türkiye ve Suriye'deki insani yardımlara katkıda bulunmak amacıyla 1 milyon euro bağışladı.

BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin yaptığı açıklamada, "BioNTech olarak Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte." dedi.

UĞUR ŞAHİN DUYURDU

Şahin, 500 bin eurosu kar amacı gütmeyen Alman kuruluş Aktionsbuendnis Katastrophenhilfe'ye 500 bin eurosu da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Almanya'daki ortaklarına olmak üzere toplam 1 milyon euro yardım yaptıklarını bildirdi.

'ÇALIŞAN HERKESE MİNNETTARIZ'

Müdahale ekiplerine, hayat kurtarmak ve etkilenen insanlara destek olmak için yorulmadan çalışan herkese minnettar olduklarını kaydeden Şahin, "Türkiye ve Suriye'deki insani yardımlara katkıda bulunmak istiyoruz. Türk personelimiz açısından da durumu yakından izlemeye devam ediyor ve ihtiyaç halinde bireysel yardım da sunuyoruz. Tüm yönetim kurulu adına, bu özel durumlarda gönüllü olarak yardım eden ve bağış toplama faaliyetlerine katılan meslektaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.





#biontecht
#uğur şahin
#özlem türeci
1 saat önce
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BioNTech'ten deprem bölgelerine 1 milyon euro bağış
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