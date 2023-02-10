Mehmetçik Hatay'a lojistik destek üssü kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 kente sağlık ve arama-kurtarma personelinin helikopter ve uçaklarla sevk etti. TSK'nın depremin ilk anından itibaren seferber ettiği helikopter ve uçaklarla, depremzelere ulaştırılan malzemeler ise askerler tarafından omuzlanarak taşındı.