Mehmetçik Hatay'a lojistik destek üssü kurdu

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Hatay'a lojistik destek üstü
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bununla birlikte TSK depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde sahra mutfakları kurularak vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile lojistik destek üssünde incelemelerde bulundu.