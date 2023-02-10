Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay illerinde büyük yıkıma yol açtı. Artçılar depremin 5. gününde de devam ediyor. En son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi...

AFAD 10 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ 10 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU?

AFAD, Türkiye'yi sarsan ve toplamda 10 kenti etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709 olarak belirtildi.





▪️ Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 1.330 deprem meydana gelmiştir. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 9, 2023

17 BİN 674 KİŞİ VEFAT ETTİ 72 BİN 879 YARALI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 9 Şubat Perşembe saat 23:37 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 bin 879 kişinin yaralandığını açıkladı.







