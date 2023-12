Film festivaline Gazze damgası

Programın açılışında konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sinemanın her birimizin hayatında farklı bir yere sahip olduğunu belirtti. Göksu, bu yıl onur ödülünün Filistinli yönetmen Mai Masri’ye verileceğini kaydederek “Bugün her birimizin yüreğinde Filistin, Gazze var. Her birimiz Gazze dediğimizde hüznü, Filistin dediğimizde aynı zamanda umudu hatırlıyoruz. Bütün dünya bir araya geldi, Filistin’deki bir çocuğun sapan taşını yenemedi. Çünkü inancın, umudun önünde kimse duramaz” şeklinde konuştu.