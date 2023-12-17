Film festivaline Gazze damgası

İstanbul Esenler Belediyesi’nin en prestijli etkinliklerinden Esenler Film Festivali, önceki akşam düzenlenen açılış programıyla 4. kez sinema sinemaseverlere kapılarını açtı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun yanı sıra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Filistinli yönetmen Mai Masri, film müziği bestecisi Necip Sarıcı, usta oyuncu Ayla Algan, Hulusi Kentmen’in torunu Melek Kentmen ile festivalin jüri üyeleri, sinema yazarları, kültür sanat gazetecileri ile çok sayıda sinemasever katıldı. Açılış programı öncesi, Burçak Evren’in arşivinden derlenen “Türk Sinemasında Umut” temalı sergi de sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Kısa film yarışmasının finalist filmlerinin gösterildiği gecede, Taşplak Senfoni Orkestrası da film müzikleri repertuvarından oluşan konserle kulakların pasını sildi.





DÜNYA TAŞ ATAN ÇOCUĞU YENEMEDİ

Programın açılışında konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sinemanın her birimizin hayatında farklı bir yere sahip olduğunu belirtti. Göksu, bu yıl onur ödülünün Filistinli yönetmen Mai Masri’ye verileceğini kaydederek “Bugün her birimizin yüreğinde Filistin, Gazze var. Her birimiz Gazze dediğimizde hüznü, Filistin dediğimizde aynı zamanda umudu hatırlıyoruz. Bütün dünya bir araya geldi, Filistin’deki bir çocuğun sapan taşını yenemedi. Çünkü inancın, umudun önünde kimse duramaz” şeklinde konuştu.





GAZZE DİRENİŞİ FİLM OLMALI

Gazze’de bir destan haline gelen direnişin bir filminin çekilmesi gerektiğini söyleyen Göksu, “Gazze’de yaşanan soykırım, mutlak surette beyaz perdeye yansıtılmalı ve insanlık tarihinin hafızasında istisna yer olarak kayıtlara geçmelidir. Ben şahsen bu Gazze’deki soykırımın beyaz perdeye yansıtılması için her türlü projeye öncülük etmeye ya da onun yanında yer almaya hazırım” dedi. Festival programına ve tüm bilgilere “esenler.bel.tr” adresinden ulaşılabilir.



