Filistin sineması seçkisiyle Esenler Film Festivali

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Esenler Film Festivali, 15-19 Aralık’ta tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Beş gün boyunca Filistin sinemasına dair bir seçkinin ortaya konacağı festivale Filistinli konuklar da eşlik edecek. Aynı zamanda etkinlikler kapsamında Filistin sinemasına dair online bir panel de olacak. Ayrıca ortak yapım, dijital platformlar, Türk sinemasında umut temalı filmlerle ilgili panel ve söyleşiler de yapılacak ve sektör temsilcilerinin ve sinemacıların katıldığı çok kıymetli programlar olacak. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’ndeki film gösterimlerinin yanı sıra festival 3 gün Atlas Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması’nda da gösterim yapacak.





Hulusi Kentmen’e vefa

Beş gün sürecek festival, söyleşi, panel, konser ve eğitim gibi özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.Jüri başkanlığını oyuncu Perihan Savaş’ın üstlendiği Kısa Film Yarışması jürisi, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, yönetmen ve senarist Banu Sıvacı, yazar Yıldız Ramazanoğlu ve oyuncu Sinan Albayrak’tan oluşacak. Merhum oyuncu Hulusi Kentmen’in “Vefa Ödülü”ne değer görüldüğü festivalde, bu yılki “Onur Ödülleri” ise yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav, oyuncu Ayla Algan ve ses mühendisi Necip Sarıcı’ya verilecek. Festivalin “Kısa Film Yapım Desteği” jürisinde ise yapımcı Zeynep Koray, yapımcı Halil Kardaş ve yönetmen Can Ulkay’dan yer alacak.





Finalistler açıklandı

Geçtiğimiz günlerde festivalin Kısa Film Yarışması’nda finale kalan 10 eser ile Kısa Film Yapım Desteği’nde yarışacak 10 proje açıklanmıştı. Kısa Film Yarışması’nda “Gözlerin”, “Farklı Bir Yas”, “Gece Babamızı Ararken”, “Oyunbozan”, “Teamül”, “Satışçının Bir Günü”, “Paket”, “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada”, “Duvar” ve “Suriyeli Kozmonot” finale kaldı. “Biçare”, “Bir Yeni Etiket”, “Cennet”, “Face ID”, “Geri Dönüşüm”, “Hakikat Düğümü”, “Kara Maden”, “Prosedür”, “Sudan Daha Koyu” ve “Tarife” projeleri ise Kısa Film Yapım Desteği için yarışacak.



