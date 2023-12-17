Sağlıkçılardan sessiz yürüyüş

Türkiye’nin 38 şehrinde dün sağlık çalışanları İsrail’in saldırılarını protesto etmek için yürüdü. Trabzon, Rize, Kocaeli, Sakarya, Kütahya ve Erzurum gibi yurdun dört bir yanındaki şehirlerde görev yapan sağlık çalışanları, sessiz yürüyüşteydi.





İSRAİL DESTEKÇİSİ İLAÇ FİRMALARI BOYKOT EDİLSİN

Erzurum’da sağlık çalışanları, Gazze için sessiz yürüyüş eylemi gerçekleştirerek, hastanelerde İsrail’e destek veren firmaların boykot edilmesi ve Gazze’deki salgın hastalık tehlikesine dikkati çekti. Dr. Cumhur Hakkı Çankaya, hastanelerde İsrail’e destek veren firmaların ilaçları ve tıbbi malzemelerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı. Trabzon’daki çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları da Kahramanmaraş Caddesi’nde bir araya geldi. Sakarya ve Zonguldak’ta hekimler, “sessiz yürüyüş” için meydandaydı.





Filistin kefiyesiyle doktorluğa adım

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde sahneye Filistin kefiyesiyle çıkan öğrenciler, Gazze halkı ile dayanışma mesajı verdi. Ü İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ve aileleri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından beyaz önlüklerini giymek üzere sahneye boyunlarına taktıkları Filistin kefiyesi ile çıkan öğrenciler, Gazze halkı ile dayanışma mesajı verdi.



