Esenler Belediye Başkan Göksu: Gazze direnişinin filmi çekilmeli

Gazze'de bir destan haline gelen direnişin bir filminin çekilmesi gerektiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Gazze’deki soykırımın beyaz perdeye yansıtılması için her türlü projeye öncülük etmeye ya da onun yanında yer almaya hazırım” dedi.

Programın açılışında konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sinemanın her birimizin hayatında farklı bir yere sahip olduğunu belirterek “Sinema, her birimizin hayatında farklı anlamları olan aynadaki yansımasıdır. Onu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz, isterseniz bir toplumun inşasında, isterseniz de bir toplumun ifsadında kullanabilirsiniz. Gönlümüzün arzu ettiği şudur ki bu toprakların insanları en iyiyi ve en güzeli inşa ederek en doğru şeyi yapsınlar. Bizler bunu yapmayı kendilerine hayat felsefesi edinmiş insanlarız" ifadesini kullandı.

Göksu, bu yıl onur ödülünün Filistinli yönetmen Mai Masri'ye verileceğini kaydederek "Bugün her birimizin yüreğinde Filistin, Gazze var. Her birimizin acısı Gazze'ye odaklandı. Her birimiz Gazze dediğimizde hüznü, Filistin dediğimizde aynı zamanda umudu hatırlıyoruz. Bütün dünya bir araya geldi, Filistin'deki bir çocuğun sapan taşını yenemedi. Çünkü inancın, umudun önünde kimse duramaz” şeklinde konuştu.