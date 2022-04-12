Hayatta kalan en küçük bebek: Eksik yemek borusu ile doğdu

Harper Jacobo ve kız kardeşi Gabriella ,Şubat 2021'de Nebraska'da 23 haftalık doğduklarında sadece 450 gram ağırlığındaydılar.

Doğumdan sonra ikizler hastaneye götürüldü ve burada doktorlar Harper'ın ağzı ile midesi arasındaki tüpün bağlanmadığını buldular. Doktorlar, yemek borusunun iki bölümünü başarılı bir şekilde bir araya getirmek için mıknatısları kullanmadan önce ameliyat yaptılar.

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Hastanedeki pediatrik cerrahi şefi Dr Steven Rothenberg, Harper'ın hayatta kalmak için bu durumla doğan en küçük bebek olduğunu söyledi. Yemek borusunun üst ve alt kısmı bağlanamayan birçok bebek bu durumdan kurtulsa da, ABD'de doğan yaklaşık 4.100 bebekten birinde görülüyor.

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Buna neyin sebep olduğu net değil, ancak bilim adamları, durumun genlerdeki anormalliklerden kaynaklanabileceğini öne sürerek, birçok hastada sindirim sistemi, kalp ve böbrek sorunları olduğuna dikkat çekti. İlk ameliyattan sonra doktorlar yemek borusunu bir araya getirmek için manyetik bir prosedür kullandılar.

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Harper, taburcu olmadan önce hayatının ilk yılını hastanede tedavi gördü. Ebeveynler Kayla Hatch ve Victor Jacobo, bebeklerini hayatta tuttukları için doktorlara teşekkür ettiler.