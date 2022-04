Hayatta kalan en küçük bebek: Eksik yemek borusu ile doğdu

Gün aşırı takibimi yaptı, her an ulaşabildim, sıkıntım olduğunda tatil olmasına karşın bizden önce hastanedeydi. Bebeğimin bir gün fazla anne karnında kalmasının yaşama şansını artıracağını söyledi. Nitekim 28 haftayı geçtik. Doğuma girdiğimde de çocuk doktorlarımız hazırdı, bebeğimi Dr. Abbasgulu Baghirov ve Dr. Anıl Chousen’in ellerine güvenle teslim ettim. Ama çok zor günlerdi. Aylarca eve eli boş döndüm. Kuvöze yeni bebekler yatıp çıkıyor, benim kızım çıkmıyordu. Çocuk doktorlarımız ’Küçük küçük ilerleyeceğiz’ dediler. Her 100 gram aldığında dünyalar bizim oluyordu. Çok günler, geceler ağladım. Ama şimdi dünyanın en mutlu annesi, babası biziz. Bu mutluluğu anlatacak söz olabilir mi? Aylar sonra evimize ellerim dolu dönüyorum. Tüm doktorlarıma, hemşirelere minnettarım, hepsine sonsuz teşekkürler.”