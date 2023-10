İklim değişikliğinde yeni tehdit: Bu hastalıklarda artış var

KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İklim değişikliği küresel bir sorun. Daha çok çevresel tahribata yol açması yönüyle ele alınıyor ama sağlık üzerinde de pek çok olumsuz etkileri olacak gibi görünüyor. Bilhassa akciğerler bundan çok fazla etkileniyor. Çünkü akciğerler dışa açık bir organımız. Yani biz her gün sürekli nefes alıp veriyoruz. Sağlıklı bir kişi dakikada 15-20 kez nefes alıp verir ve her seferinde yarım litre havayı akciğerlerine alıp veriyor. Bu da dakikada 10 litrelik bir hava alıp vermek anlamına geliyor. Soluduğumuz havadaki her türlü biyolojik, fiziksel ya da kimyasal faktörler, akciğerde olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.