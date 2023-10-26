Meme ağrısı kadınlarda endişe yaratıyor

Meme ağrısı, meme dokusunda kendiliğinden ya da baskı sonucu ortaya çıkan hassasiyet olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca koltukaltında veya meme yanındaki kaslarda hissedilen ağrı da meme ağrısı olarak kabul edilmektedir. Meme ağrısının değerlendirilmesi sırasında hastanın yaşının dikkate alınması önemlidir. Yaş gruplarına göre ayrılan değerlendirme kategorileri arasında 40 yaş altı, 40 yaş üstü ve menopoz döneminde olan kadınlar bulunmaktadır. Emziren annelerde ise meme ağrısının en yaygın nedeni meme iltihabıdır.

Ele gelen kitlelere dikkat

Meme ağrısıyla birlikte ele gelen kitle, geçirilmiş meme hastalığı veya ailede meme hastalığı öyküsü gibi faktörler, meme ağrısının değerlendirilmesinde önemli bilgilerdir. Genç kadınlarda özellikle adet öncesinde meme dolgunluğu ve gerginlikle birlikte ağrı görülebilir. Bu tür ağrılar, hormonların meme üzerindeki etkilerinden kaynaklanır ve genellikle tedavi gerektirmez. Ancak, herhangi bir hastalık belirlenememesi bile kişide rahatlama sağlayabilir.

40 yaş üstü kadınlarda ise meme ağrısının değerlendirilmesi için mammografi gibi ayrıntılı görüntüleme yöntemlerine başvurulmalıdır. Riskli grupta yer alan kadınlarda (daha önce meme hastalığı geçirenler, ailesinde meme hastalığı öyküsü olanlar vs.) görülen herhangi bir kitle, ileri tetkiklerle incelenmelidir. Ağrıya eşlik eden diğer şikayetler ve bulgular da özellikle araştırılmalıdır.

Menopoz sonrası dönemde de meme ağrısıyla karşılaşılabilir ve bu durumda da meme değerlendirilmeli, olası bir hastalığa bağlı ağrı olup olmadığı belirlenmelidir.

Meme ağrıları dikkate alınmalı

Genel olarak meme ağrısı, iltihaplanma dışında belirli bir hastalığı işaret etmez. Ağrının kaynağı genellikle hormonların meme üzerindeki etkilerinden kaynaklanır ve meme altındaki kas, kemik ve cilt hastalıkları gibi faktörlerden de etkilenebilir. Ancak tüm meme ağrıları dikkate alınmalı ve gerektiğinde meme muayenesi ve radyolojik incelemeler yapılmalıdır.