Telefon fıtık yapıyor

Sürekli telefona bakmak, masa başı çalışanlarda yanlış duruş gibi pek çok sebep, hareketli yapıya sahip boyun omurlarında ağrıya yol açıyor. Boyun ağrılarının en sık nedeninin mekanik boyun ağrısı olarak tanımlanan kas ve eklem ağrısı olduğunu belirten Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi’nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çetin Evliyaoğlu, “Bu ağrılar ters hareket sonucu zorlanma, boyun kaslarını veya bağ dokuyu etkileyen küçük zedelenmeler nedeniyle oluyor. 2-3 gün içerisinde giderek azalan ağrılar 1-2 hafta içerisinde kaybolurken, bazen ise kronik hale gelebiliyor. Stres, gerginlik, üzüntü sonrası veya soğuk hava akımlarına maruz kalarak tutulma şeklinde kısa ataklar halinde şiddetlenebiliyor” dedi.

Çetin Evliyaoğlu

CEP TELEFONU RİSK FAKTÖRÜ

Son zamanlarda cep telefonu ile boyun fıtığı gelişimi arasında anlamlı istatiksel sonuçlar bildirildiğini ifade eden Evliyaoğlu, “Cep telefonu, tablet gibi dijital ekranları kullanırken baş öne doğru eğilir ve uzun süre hareketsiz bir şekilde oyalanılıyor. Uzun süre hareketsiz baskı altında kalan disk yapısında beslenme bozukluğuna bağlı, dokuların bozulması ve gereken işlevin yerine getiremeyebiliyor. Bu da daha erken fıtıkların oluşumuna yol açıyor. Aynı durum, ergonomisi bozuk şekilde bilgisayar başında çalışanlar, başını öne eğerek uzun süre hareketsiz çalışan kuaför, cerrah gibi bazı meslek gruplarında da görülüyor” diye konuştu.

AĞIR FITIK FELÇ GİBİ

Boyun fıtığında yaygın olarak boyun ağrısı görülürken, boyundan başlayıp kürek kemiğine oradan da kol ve bazen ise göğse doğru yayılan bir ağrı olabiliyor. Geceleri hastanın ağrıdan uykuya dalmakta zorlandığını anlatan Evliyaoğlu, “Uykusuzluk ve uzun süreli ağrılar günlük yaşam kalitesini azaltıyor. Güç kaybı, omuzdan kola yayılan uyuşma, el ve kollarda kuvvet kaybı görülebiliyor. Hastalar bazen bardak tutamazken, bazen ise bardağı elinden düşürebiliyor.

Ağır fıtıklarda bacakları da etkileyen hafif felç tablosu görülüyor. İdrar ve dışkı tutamama şikayetleri de ortaya çıkabiliyor” şeklinde konuştu. Evliyaoğlu, her boyun ağrısının fıtık habercisi olmadığını, daha çok kas ve iskelet kaynaklı tutuklamaların da ortaya çıkabildiğini anlattı.

Bu belirtilere dikkat!

* Ağrı kola doğru yayılıyorsa

* Ellerde kollarda yanma, uyuşma ve güçsüzlük varsa

* Ağrı kesiciler etki etmiyorsa

* 1 haftayı geçen ağrılar varsa

* Kaza ya da boyun veya başa alınan darbe sonrası ağrı gelişiyorsa

* Bacaklarda güçsüzlük veya kol ve bacaklarda koordinasyon kaybı eşlik ediyorsa

* Boyun ağrısına ateş veya baş ağrısı eşlik ediyorsa

* Ense sertliği nedeniyle çeneyi göğüs bölgesine değdirmekte zorlanılıyorsa doktora başvurulmalı.

Cerrahi tedavi de seçenekler arasında

Kasılmış boyun kaslarını gevşeterek spazmı çözmek için ilaç tedavisi uygulandığını anlatan Evliyaoğlu, “Boyun fıtığında ilaç tedavisi, dinlenme ve fizik tedavi uygulanırken, boyun bölgesine yapılan iğne de cerrahi dışı tedaviler arasında yer alıyor. Fizik tedavi uygulamalarında ise, bel bölgesindeki omurlara veya ağrı bölgelerine iğne yapılması, masaj ve boyunluk kullanımı tedavi seçenekleri arasında. Cerrahi tedavi seçeneği ise tıbbi tedaviye yanıt alınamayan, güç kaybı olan, belirgin omurilik veya sinir kökü basısı saptanan hastalara öneriliyor” ifadelerini kullandı.







