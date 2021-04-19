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Hayat İstanbullunun toplu taşıma çilesi Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var
AKTÜEL

İstanbullu'nun toplu taşıma çilesi: 'Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var'​

İstanbullunun toplu taşıma çilesi: 'Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var'

İstanbul'da yeni haftada sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Üst geçit ve turnikelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı görüldü. Bir yolcu, "Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var" derken seferlerin arttırılmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
İstanbullunun toplu taşıma çilesi: Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var​
İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan yoğunluk

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da vatandaşlar işyerlerine gitmek için toplu taşımayı kullanırken üst geçitlerde ve turnikelerde de yoğunluk oluştuğu gözlendi. Metrobüste sırt sırta geldiklerini söyleyen vatandaşlar, seferlerin artırılması gerektiğini belirtti.
"SIRT SIRTA YOLCULUK YAPIYORUZ"

Metrobüsler de sosyal mesafe diye bir şeyin olmadığını söyleyen Adnan Asdemir, “Metrobüslerde yoğunluk çok. Resmen millet sırt sırta yolculuk yapıyor. Bu yoğunluğun çözümü için sefer sayılarının artırılması lazım" dedi. Metrobüsteki kalabalıktan şikâyetçi olan Derya Ulu ise "Mümkün olduğunca metrobüs kullanmamaya özen gösteriyorum. Ancak bugün hastaneye gidecektim o yüzden kullanmak zorunda kaldım. Ama metrobüs oldukça yoğun" diye konuştu.

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"YANIMDAKİYLE ARAMDA 20 SANTİMETRE MESAFE VAR"

Metrobüslerin yoğun ve kalabalık olduğunu belirten Muhsin Kılınç, “Metrobüsde yanımdaki kişi ne tarafa dönerse tam tersi tarafa dönüyorum. Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var" dedi. Ahmet Göksu ise, "İnsanlar metrobüste üst üste biniyor. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Tıklım tıklım... Yapılması gereken sefer sayılarının artırılması" ifadelerini kullandı.

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