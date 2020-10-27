Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu, Cevizlibağ veya Söğütlüçeşme'ye gitmek üzere sabah saatlerinde metrobüs duraklarına gelenler yine uzun kuyruklar oluşturdu.

İlk hareket noktalarından sonraki duraklarda kısa sürede tıka-basa dolan metrobüslerin kapıları zaman zaman kalabalık nedeniyle güçlükle kapandı.

‘Sosyal mesafe’ kuralının uygulanamadığı sırt sırta yolculukların salgın hastalık riskini arttırdığı belirtilirken, yolcular işe gitmek için başka çareleri olmadığını, sefer sayılarının daha da arttırılması gerektiğini söyledi.

Otobüse binen vatandaşlar ve araç içerisinde bulunan yolcular sosyal mesafeye uymadı

Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

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FOTOĞRAF 9 İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi. İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk dikkat çekti İstanbul'dasabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

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Kartal'da minibüsler doldu taştı

Altunizade metrobüs duraklarında kısmi bir yoğunluk yaşandı. Özellikle üst geçit ve girişlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Vatandaşlar vaka sayısını azalması için kurallara uyulmasını istedi.

Sabah saatlerinde işe gitmek için D-100 Kartal Köprüsünde minibüs ve otobüsleri kullananlar sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve yolculuk esnasında bazılarında maskeleri çene altında olması dikkat çekti. Öte yandan bazı minibüs şoförlerinin kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldıklarını görüntüleyen gazetecilerin görüntü almaması için yolcuları durakta indirmedi.