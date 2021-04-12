İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında yine aynı manzara: Tıka basa yolculuğun önüne geçilemiyor

İstanbul'da cuma günü akşam 09.00'da başlayıp bu sabah saat 05.00'te son bulan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, haftanın ilk iş gününde metrobüs ve tramvay durakları ile trafikte yoğunluk yaşandı.

DHA

Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarının kalabalık olduğu görüldü. Metrobüsten inenlerin merdivenlerde oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.

DHA

Tramvay duraklarında ise bekleyenlerin birçoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

DHA

"GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ ORTAM"

Sabah işe gitmeye çalışan Elif Yalçın, "Çok acayip kalabalık. Minibüsler de öyle, otobüslerde öyle, tramvaylarda öyle. Her yer tıklım tıklım. Gültepe'den geliyorum, Zeytinburnu'na gidiyorum ama çok kalabalık. Hiç rahat değilim, haftada bir kez gidip test yaptırıyoruz korkudan. Grip olsan, 'kovid miyim?' diyorsun. Çok kötü ortalık gerçekten" dedi.

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DHA

Gülsen Uğurlu ise, "Çok kalabalık. Eşimle hastaneye gidiyoruz" diye konuştu.

DHA

"MECBUREN BİNİYORUZ"

Metrobüsten inen ve tramvaya binecek olan Mustafa Erbey, "Bütün bir hafta hep aynı, değişen hiçbir şey yok. Ben metrobüs ve minibüs kullanıyorum. Minibüsleri kalabalık diye eleştiriyorlar, ceza kesiyorlar ama minibüsçünün suçu yok. Biz zorla biniyoruz. Ama metrobüs, tramvay ağzına kadar dolu. Sosyal mesafe falan yok. Elimizde olmaksızın bunu yaşıyoruz, mecburiyetten" şeklinde konuştu.

DHA

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Benzer görüntüler Avcılar'da da oluştu. Saat 07.00'den itibaren Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüslerde görülen yoğunluk uzun süre devam etti.

Yolcular işlerine gidebilmek için araçlara güçlükle binebildi. Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağında uzun kuyruk oluştu.

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DHA

ÜSKÜDAR'DA DA AYNI MANZARA

Üsküdar, Altunizade'de metrobüs ve duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu.

DHA

Altunizade Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Yolcuların maske taktıkları fakat durakta bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

GÜNDEM İstanbul'da toplu taşıma isyanı: Gerçekten büyük rezalet

GÜNDEM İstanbul'da toplu ulaşımda bu sabah: Bazı hatlarda yoğunluk dikkat çekti

FOTOĞRAF 7 Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda uygulanmaya çalışılan 'seyrek oturma' düzeni sürdürülürken sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk görülüyor. Bu sabah Beylikdüzü'nden gelen metrobüse Avcılar'dan saat 07.00 sıralarında binilerek Merter'e kadar metrobüs ile buradan da otogara kadar metro ile yolculuk sırasında yoğunluk dikkat çekti. Beylikdüzü'nden gelen metrobüste genelgeye uygun olarak iki yolcu koltuğundan biri boş bırakılırken, ayakta bulunan 14 yolcuya ek olarak, Avcılar'dan 3 yolcu daha bindi. Ayakta yolculuk yapan yolcuların sayısı Merter'e kadar inen ve binenlere rağmen 18 oldu. Atatürk Havalimanı'ndan gelerek Yenikapı yönüne giden metroda otogara kadar ayakta yolcular olmasına rağmen, buradan Kirazlı yönüne giden ve ters yöndeki Kirazlı-Yenikapı hatlarında da yoğunluk olduğu görüldü. Özellikle kapı önlerinde 'Sosyal mesafe'ye uyulmadığı göze çarparken, Yenikapı yönündeki yolculukta ayakta yolcu sayısı koronavirüs günleri öncesini aratmadı. İstanbul'da toplu ulaşımda bu sabah: Bazı hatlarda yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tehlikesi sürerken İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında bu sabah yoğunluk dikkat çekti.

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GÜNDEM İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

OYNAT 00:59 İstanbullunun toplu taşıma isyanı: Üst üste geldik İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde toplu taşıma araçları hınca hınç doldu. Kalabalıktan dert yanan bir metrobüs yolcusu Ümit Tekbaş, “Gerçekten büyük rezalet. Metroya, metrobüse, tramvaya bu toplu taşımalara neden ceza kesilmiyor? Üst üste geldik. Her gün metrobüs kullanıyorum. Resmen rezalet. İstanbul'da virüs var ya hani, bunların sayesinde tavan yapacak' dedi.



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