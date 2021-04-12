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Gündem İstanbulda sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
İSTANBUL

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 51 oldu.

Haber Merkezi AA
İstanbulda sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu.

Kentte 9 Nisan Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

AA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de trafik yoğunluğu gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

AA

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sancaktepe-Çamlıca gişeler arası ile Şile otoyolu Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

AA

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu ile TEM otoyolunun bazı bölgelerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TEM otoyolu Büyükçekmece mevkisinde gece saatlerinde atık su yüklü tanker bariyerlere çarparak orta refüje girdi. Kazada sürücü yaralanırken, tankeri kaldırma çalışmalarının sürmesi nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 70'i aştı

İstanbul turistlere kaldı: Güzel havanın tadını İstiklal Caddesi ve Beşiktaş'ta çıkardılar
FOTOĞRAF 11
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Kırmızı kategoride olan İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evde kalınca, İstiklal Caddesi ve sahiller turistlere kaldı.
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İstiklal Caddesi'nde gezen bazı turistler maske takarken bazılarının maskesiz gezdiği görüldü.
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Büfelerden yemeklerini alan turistler, cadde kenarına oturarak yedi.
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Beşiktaş'ta sahile gelen bazı turistler güzel havanın tadını çıkarırken bazıları da sahilde oturarak denizi izledi.
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İstiklal Caddesi
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İstanbul turistlere kaldı: Güzel havanın tadını İstiklal Caddesi ve Beşiktaş'ta çıkardılar
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kırmızı kategorideki 58 şehir arasında yer alan İstanbul'da da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama nedeniyle İstiklal Caddesi ve sahiller turistlere kaldı.


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