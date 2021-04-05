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İSTANBUL

İstanbul'da toplu taşıma isyanı: Gerçekten büyük rezalet

İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde toplu taşıma araçları hınca hınç doldu. Kalabalıktan dert yanan bir metrobüs yolcusu Ümit Tekbaş, “Gerçekten büyük rezalet. Metroya, metrobüse, tramvaya bu toplu taşımalara neden ceza kesilmiyor? Üst üste geldik. Her gün metrobüs kullanıyorum. Resmen rezalet. İstanbul'da virüs var ya hani, bunların sayesinde tavan yapacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda toplu taşıma isyanı: Gerçekten büyük rezalet
Metrobüste bu sabah çekilen görüntüler, korkunç manzarayı gözler önüne serdi.

Toplu taşıma araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da sabah saatlerinde vatandaşlar işyerlerine gitmek için toplu taşımayı kullanırken duraklarda yoğunluk yaşandı.

Cevizlibağ 'da birçok yolcu ayakta yolculuk ettiğini söylerken, bazı yolcular seferlerin arttırılması gerektiğini, bazıları ise salgın sırasında bu kalabalığın süreci olumsuz etkilediğini söyledi.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında ise trafik yoğunluğunun yüzde 74 seviyesine ulaştığı görüldü.


VİRÜS TAVAN YAPACAK

Metrobüsteki kalabalıktan dert yanan Ümit Tekbaş, “Gerçekten büyük rezalet. Metroya, metrobüse, tramvaya bu toplu taşımalara neden ceza kesilmiyor? Üst üste geldik. Her gün metrobüs kullanıyorum. Resmen rezalet. İstanbul'da virüs var ya hani, bunların sayesinde tavan yapacak" dedi.

ÜST ÜSTE, SIRT SIRTA GELDİK

Her gün ayakta yolculuk yaptığını söyleyen Suat şakrak, "Kalabalık ne kelime, üst üsteydik sırt sırtaydık. Çok beter geldik. Sıkışık yani herkes üst üste. Rahat yolculuk yapamadık. Hafta içi her gün kullanıyorum. Ne olacak böyle bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Salgın da var dikkat etmeye çalışıyoruz ama bakalım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

BU KALABALIKLA BU İŞ YÜRÜMEZ

Cevdet Cengiz ise, "Benim durağım ilk durak olduğu için oturarak geliyorum ben ama çok kalabalık. Pandemi diyorlar ama hikaye hepsi. Tedbirler boşuna yani. Her gün kullanıyorum mecbur ama bu şekilde yani. Bu kalabalıkla bu iş yürümez. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yüzde 75'i aştı
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İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yüzde 75'i aştı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı.


56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu
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56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

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