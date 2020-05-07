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İSTANBUL

İstanbul'da toplu ulaşımda bu sabah: Bazı hatlarda yoğunluk dikkat çekti

İstanbul'da toplu ulaşımda bu sabah: Bazı hatlarda yoğunluk dikkat çekti

Dünya ve Türkiye'de koronavirüs tehlikesi sürerken İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında bu sabah yoğunluk dikkat çekti. Toplu taşıma araçlarında özellikle kapı önlerinde sosyal mesafeye uyulmadığı göze çarparken, Yenikapı yönündeki yolculukta ayakta yolcu sayısı koronavirüs günleri öncesini aratmadı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında bu sabah dikkat çeken yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında bu sabah dikkat çeken yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda uygulanmaya çalışılan ‘seyrek oturma’ düzeni sürdürülürken sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk görülüyor. Bu sabah Beylikdüzü’nden gelen metrobüse Avcılar'dan saat 07.00 sıralarında binilerek Merter’e kadar metrobüs ile buradan da otogara kadar metro ile yolculuk sırasında yoğunluk dikkat çekti.

DHA
Beylikdüzü’nden gelen metrobüste genelgeye uygun olarak iki yolcu koltuğundan biri boş bırakıldığı görüldü.

Kirazlı-Yenikapı hattı çok yoğun

Beylikdüzü’nden gelen metrobüste genelgeye uygun olarak iki yolcu koltuğundan biri boş bırakılırken, ayakta bulunan 14 yolcuya ek olarak, Avcılar’dan 3 yolcu daha bindi. Ayakta yolculuk yapan yolcuların sayısı Merter’e kadar inen ve binenlere rağmen 18 oldu.

DHA
Toplu taşıma araçlarında özellikle kapı önlerinde sosyal mesafeye uyulmadığı göze çarptı.

Atatürk Havalimanı’ndan gelerek Yenikapı yönüne giden metroda otogara kadar ayakta yolcular olmasına rağmen, buradan Kirazlı yönüne giden ve ters yöndeki Kirazlı-Yenikapı hatlarında da yoğunluk olduğu görüldü. Özellikle kapı önlerinde 'sosyal mesafe'ye uyulmadığı göze çarparken, Yenikapı yönündeki yolculukta ayakta yolcu sayısı koronavirüs günleri öncesini aratmadı.

İstanbul'da toplu ulaşımda bu sabah: Bazı hatlarda yoğunluk dikkat çekti
FOTOĞRAF 7
Title
Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda uygulanmaya çalışılan 'seyrek oturma' düzeni sürdürülürken sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk görülüyor.
Title
Bu sabah Beylikdüzü'nden gelen metrobüse Avcılar'dan saat 07.00 sıralarında binilerek Merter'e kadar metrobüs ile buradan da otogara kadar metro ile yolculuk sırasında yoğunluk dikkat çekti.
Title
Beylikdüzü'nden gelen metrobüste genelgeye uygun olarak iki yolcu koltuğundan biri boş bırakılırken, ayakta bulunan 14 yolcuya ek olarak, Avcılar'dan 3 yolcu daha bindi.
Title
Ayakta yolculuk yapan yolcuların sayısı Merter'e kadar inen ve binenlere rağmen 18 oldu.
Title
Atatürk Havalimanı'ndan gelerek Yenikapı yönüne giden metroda otogara kadar ayakta yolcular olmasına rağmen, buradan Kirazlı yönüne giden ve ters yöndeki Kirazlı-Yenikapı hatlarında da yoğunluk olduğu görüldü.
Title
Özellikle kapı önlerinde 'Sosyal mesafe'ye uyulmadığı göze çarparken, Yenikapı yönündeki yolculukta ayakta yolcu sayısı koronavirüs günleri öncesini aratmadı.
Title
İstanbul'da toplu ulaşımda bu sabah: Bazı hatlarda yoğunluk dikkat çekti
Koronavirüs tehlikesi sürerken İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında bu sabah yoğunluk dikkat çekti.
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