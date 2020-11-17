İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamadığı görüldü.
GÜNDEM
İstanbul’da virüsün merkezi toplu taşıma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı tedbir almamakla suçlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İETT’nin sefer sayılarını artırmadı.
Otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafe gözetilmeden araçlara bindirildiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluştuğu gözlendi.
Ekiplerin de toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor. Polis ekipleri durdukları otobüs ve minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
KORONAVİRÜS
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Ekipler otobüs içine girerek yolcuları ve sürücülere uyarı yaptı.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, Beyoğlu, Fatih ve Maltepe'de bulunan kontrol noktalarında toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi yaptı.
Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.
Kasımpaşa Turabibaba Caddesi ve Fatih Vatan Caddesi'nde toplu taşıma araçları durdurularak maske ve mesafe kuralları hatırlatıldı. Maltepe Zümrütevler'de durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları kontrol edildi.
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi: Tek tek durdurdular
İstanbul'da koronavirüs denetimleri kapsamında Beyoğlu, Fatih ve Maltepe'de toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetim yapan trafik polisleri, özellikle toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.