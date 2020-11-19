Kekik çayının faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?

Daha çok yemeklerde baharat olarak kullanılan 350 farklı türü olan ve güneşi seven kekik, çorak toprakların bitkisi. Kekik baharat şeklinde kullanılmanın dışında, yağ ve çay olarak tüketilebiliyor.

Peki Taze ya da kurutulmuş kekik yaprakları ile hazırlanan ve kendine has bir aroma ile keskin bir lezzete sahip olan kekik çayı neye iyi gelir?

Kekik çayındaki aktif bileşenler, vertigo, kulak çınlaması, hepatit ve zona gibi birçok hastalığın önlenmesi veya hafifletilmesi, vücuttaki genel oksidatif stresin azaltılması konusunda faydalı olabilir.

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Kekik çayının faydaları nelerdir?

Solunum sorunları için, hem antibakteriyel hem de anti-enflamatuar özelliklere sahip olan kekik çayı, öksürük ve tıkanıklığı yatıştırmaya yardımcı olur.

Kekik çayı iştahı baskılayabilir. İçeriğindeki antioksidan bileşikler, yağ yakma ve kilo verme çabalarına yardımcı olan metabolizma hızını artırıcı etki gösterebilir.

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Kekik çayı, içeriğindeki bazı aktif bileşiklerin anti-spazmodik etkisinden dolayı menstrüel krampları ortadan kaldırmada etkili olabilir. Ayrıca adet ağrısını ve rahatsızlığını ortadan kaldırmaya ve hatta ruh hali değişimleri gibi diğer yan etkileri iyileştirmeye yardım edebilir.

Kekik çayında bulunan yüksek C vitamini içeriği ve antioksidanlar, bağışıklık sistemini ideal bir şekilde güçlendirerek soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hızla gidermeye yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar, kekik çayının beyindeki hafıza ve odaklanma merkezini geliştirmeye ve beta-amiloid birikimini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösterir.

Mide, mide bulantısı, kabızlık, şişkinlik veya kramptan muzdaripseniz, kekik çayı mükemmel bir çözüm olabilir.

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Doğal anti-enflamatuar özellikleri ve yatıştırıcı doğası ve antibakteriyel etkileri, mide ağrılarının azalmasına ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

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Kekik çayının cilde faydaları

Kekik çayı düzenli olarak tüketildiğinde toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayarak cilt hücrelerine yüksek oranda besin ve oksijen taşınmasına yardımcı olur. Kalsiyum, selenyum, potasyum, demir, manganez gibi mineraller ve E, A, K, folik asit, B ve C gibi vitaminlerden zengindir. Yeterli oksijen ve besin alan cilt hücreleri elastikiyetini korur ve daha pürüzsüz daha canlı görünür.

Kekik çayı ile cildi temizlemek arındırıcı etki gösterir. Makyaj kalıntılarının, kir ve yağın temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda anti bakteriyel özellikleri sayesinde ciltteki patojen bakterilerin yok edilmesini destekleyerek sivilce ve akne oluşumunun önüne geçilmesini sağlayabilir.

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Daha yoğun etkilere sahip olan kekik yağı ise sivilce, kesik ve yaranın üzerine doğrudan uygulandığında tedavinin etkisini arttırabilir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde cilt çatlakları, kabarıklıklar, kızarıklıklar ve egzama gibi cilt hastalıklarında da etkili bir rol oynayan kekik yağı, cilt lekelerinin giderilmesine de destek olabilir.

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Kaynatmadan demleyin!

Bir fincan kekik çayı yapmak için bir tatlı kaşığı kuru kekik ya da birkaç dal taze kekik dalı kullanılır. 1 fincan su kaynatılır ve içine bir tatlı kaşığı toz kekik ya da birkaç dal taze kekik eklenir, 10 dakika demlemeye bırakılır. Haftada birkaç kez bir iki fincan kekik çayı içmeniz tavsiye edilir.

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