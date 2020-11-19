Melisa çayı faydaları nelerdir, nasıl tüketilir, nelere iyi gelir?

Bitkilerin birçok faydası bulunduğuna dikkat çeken Aydınalp, araziyi koronavirüs salgınından 4 ay önce satın aldığını ve çalışmalara başladığını aktararak, şunları söyledi: Burayı pandemiden 4 ay önce satın aldım ve çalışmaya başladım. Pandemiyle birlikte burası daha bir anlam kazandı. Çünkü bitkilerin çeşitliliği, bizim doğal yaşamı yok etmemiz, canlı türlerinin yavaş yavaş yok olmasıyla birlikte ben de burada tıbbi botanik bahçesi kurmaya karar verdim. Hem bitki yetiştirmeyi öğrenmek hem de deneysel amaçla bir buçuk dönümlük bir alan ektim. 3 dönümlük bir alan var. Sonraki sene orayı da kullanacağım. Yavaş yavaş bunu daha da büyütmeyi düşünüyorum. Burada fitoterapi ile ilgili tedaviler de düzenliyorum. Ayrıca bitkilerin esansiyel yağlarını, uçucu yağlarını sıkıyoruz. Bunların arasında melisa officinalis var, tıbbi nane var, mentha piperita var, ashwaganda var. Melisa officinalisi hem çay olarak kullanabiliyorsunuz hem uçucu yağını kullanabiliyorsunuz. Basit bir örnek verirsek tıbbi melissa officinalis, halk dilinde oğul otu olarak geçer. Uçucu yağı uçukta birebir etkilidir. Tıbbi nane bağırsak sindirim sisteminde çok etkili ve ayrıca akciğerlerde bronşları genişletici özelliği var. Ada çayı var, bunu herkes biliyor, tıbbi kekik ve kekik türlerinin yanı sıra bu yörenin bitkileri de var. Örneğin sumak bizim bitkimizdir. Son zamanların ünlü bitkilerinden bir tanesidir. Yüksek miktarda antioksidan içeren bir bitki. Artemisia annua, şerbetçi otu, mercan köşk, kedi nanesi, yasemin gibi 120'ye yakın çeşit var. Kanser hastalarından tutun otizm hastalarına kadar, dikkat eksikliği sendromundan aklınıza gelebilecek birçok hastalığa karşı kullandım. Tıbbi çay olarak veriyorsunuz, tentür olarak verebiliyorsunuz, uçucu yağ verebiliyorsunuz. Dekoksiyon ve maserasyon dediğimiz yöntemler var. Bunların hepsi binlerce yıldır geleneksel olarak kullanılan yöntemler. Bu şekilde hastaları tedavi ediyoruz. Tabi normal tıbbı da reddetmeden, ilaç etkileşimlerine bakıyoruz, bitkinin toksitisesine bakıyoruz, toksit bir bitkiyse ona göre dikkat ediyoruz. Hasta gerçekten ciddi bir ilaç kullanıyorsa onunla birlikteliği var mı? Yayınları, bilimsel çalışmaları okuyoruz. Bunları derleyip hastaya zarar vermeden bir formata ulaşmak lazım.