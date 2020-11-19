Melisa çayı faydaları nelerdir, nasıl tüketilir, nelere iyi gelir?
Melisa çayı faydaları nelerdir, nasıl tüketilir, nelere iyi gelir?
Halk arasında oğul otu, limon nanesi isimleriyle de anılan melisanın çayı, birçok bitki çayının özelliğini tek başına barındırıyor. Melisa çayının insan vücudunda pek çok faydası var. En belirgin özelliği ise sakinleştirici olması. Peki, melisa çayı faydaları nelerdir, nasıl tüketilir, nelere iyi gelir?
Kış aylarının gelmesiyle bitki çaylarına olan talep arttı. Birçok bitki çayının özelliğini tek başına barındıran melisa çayı ise oldukça popüler. Halk arasında oğul otu, limon nanesi isimleriyle de anılan melisanın çayı, pek çok faydaya sahip. En belirgin özelliği ise sakinleştirici olması. Strese karşı da melisa çayının iyi geldiği biliniyor. Peki, melisa çayı faydaları nelerdir, nasıl tüketilir, nelere iyi gelir?
Melisa çayının faydaları
Bitkinliği ve halsizliği giderir.
Vücutta sedatif özelliği gösterdiğinden stresi azaltır, sinirleri yatıştırır.
Bağırsak hareketlerini düzenleyerek gaz giderici bir özelliğe sahiptir.
Vücuttan ter atılmasına yardımcı olur.
Kalp spazmına karşı faydalıdır.
Göz tansiyonu için faydalıdır.
Spazm çözücüdür.
Sindirim sistemine yardımcı olur ve mide problemlerinin çözümünde kullanılabilir.
Uçuk ve ağız içi yaraları iyileştirir.
Saç derisinde oluşan egzama ya da mantar rahatsızlıklarına iyi gelir.
Böcek ve sinek ısırıklarına iyi gelir, kaşıntı ve kızarıklığı azaltır.
Doğal bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Grip ya da nezleye iyi gelir.
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Yüksek tansiyona iyi gelir.
Hafızaya iyi gelir ve konsantrasyonu arttırır, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.
Kilo vermede yardımcı olur.
Doğal bir ağrı kesici özelliği sayesinde adet sancılarına iyi gelir.
Ciltte nem dengesini sağlar ve gözeneklerin temizlenmesinde yardımcıdır.
Sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller.
Güneşin zararlı etkilerinden cildimizi korur.
Melisa çayı nasıl tüketilir?
Bir çay kaşığı kurutulmuş melisa otunu, bir fincan kaynamış suya ekleyip 10 dakika demlendirerek elde edilen melisa çayı, doğru miktarda ve doğru zamanda tüketilmediğinde ise zararlı yan etkileri olabilir. Günde 2 fincandan fazla içilmesi önerilmiyor. Hamilelik ve emzirme döneminde olanların kullanırken dikkatli olmaları gerekiyor, hatta doktorlarına danışmalarında fayda var.