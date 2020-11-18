Propolis nedir, faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir üründür.

Antioksidan ve antimikrobiyal özelliği bulunan propolisi arılar, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı kovanlarını korumak, peteklerin hijyenini sağlamak, diğer böcek ve hayvanların kovana girişini engellemek için kullanır. Ayrıca kovan içinde yer alan bal peteklerini güçlendirmek ve çatlakları onarmak için de kullanılan propolis sayesinde arılar, kovana koruyucu bir kanaldan girip çıkarlar. Böylece hem kovanın hem de kendilerinin hijyeni sağlanmış olur.

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Propolis nedir?

Arıcılar arasında preboli ya da arı zamkı olarak da bilinen propolis, arıların kovan içinde yer alan peteklerin sterilizasyonunu sağlamak, dışarıdan gelen böcek, mantar, bakterilere karşı kovanı korumak, bal peteklerini onarmak ve güçlendirmek için kullandığı bir üründür. Arılar, propolisi üretmek için başta iğne yapraklı ağaçlar olmak üzere pek çok bitkinin gövde, yaprak, tomurcuk ve nektarlarından elde ettiği maddeleri, kendi salgılarıyla biyokimyasal değişime uğratırlar.

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Propolis, antibakteriyel özelliği sayesinde kovanın hijyenini sağlamak ve reçinemsi özelliğiyle de kovanın savunmasını güçlendirmek için de kullanılır. Çoğunlukla koyu kahverengi olan propolisin rengi, toplandığı bölgeye göre şeffaf, kırmızı, sarı ve yeşil renklerde olabilir.

Zengin bir içerikten oluşan propolis, tarih boyunca insanlar tarafından ilaç olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise kullanımının sağlığa olumlu etki yarattığına dair bazı bilimsel çalışmalar bulunur.

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Propolisin faydaları nelerdir?

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Mikropları öldürür

-Karaciğeri korur

-Uçuk ve benzeri yaraların iyileşmesinde yardımcıdır

-Soğuk algınlığından korur

-Romatizmal hastalıkların tedavisinde koruyucudur

-Bir çok kanser hastalığı çeşidinin tedavisinde destekleyici etkileri bulunur

-Kalp damar sistemi, astım, bronşit üst solunum hastalıklarının tedavisinde etkilidir

-Göz sağlığı üzerinde de koruyucu etkileri vardır

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Propolis nasıl tüketilir?

Propolis, suda çözünür damla, tablet, kapsül, krem, sprey, şurup ve toz formlarında bulunur. Formlarının çeşitliliği nedeniyle genel olarak propolis kullanımının oral ya da cilt üzerine sürülerek yapıldığı söylenebilir.

Damla propolis, ağız yaraları ve boğaz enfeksiyonları için sıvı ve katı gıdalara damlatılarak tüketilebileceği gibi gargara yapılarak da kullanılabilir.

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Tablet ve kapsül propolis, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve uyku problemlerinin giderilmesi amacıyla su ile birlikte yutulur.

Krem propolis, küçük yanık ve yaraların tedavisi için cilt üzerine sürülerek kullanılır.

Sprey formda olan propolis boğaz enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olarak boğaza sıkılır.

Şurup ise öksürük ve ağız yaraları için uygulanır.

Toz formunda olan propolisin ise bal ile birlikte tüketildiğinde daha etkili olduğu bilinir.

İçeceklere ve yoğurda eklenerek tüketilebilir.

Hastalıkların tedavisi için propolis kullanılmadan önce mutlaka hekime danışılmalı ve hekimin belirlediği doz ve sürede kullanılmalıdır.

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