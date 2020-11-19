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Hayat Keçi boynuzu pekmezi faydaları nelerdir, neye iyi gelir?
GENEL SAĞLIK

Keçi boynuzu pekmezi faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Sütten üç kat daha fazla kalsiyum içeren, içerisinde çok sayıda vitamini barındıran keçi boynuzu bitkisinden elde edilen keçi boynuzu pekmezi ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki besin değerleri bakımından enerji deposu olan keçi boynuzu pekmezi faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçeriğindeki doğal şeker oranıyla güçlü bir enerji deposudur.
İçeriğindeki doğal şeker oranıyla güçlü bir enerji deposudur.

Akdeniz bölgesi ülkelerin doğal bitki örtüsü olan keçiboynuzu ağaçları her mevsim yeşil kalan dayanıklı bir ağaç türüdür. Ağacın meyvesi keçinin boynuzuna benzediği için bu adı almıştır. Bu bitki, Roma döneminden günümüze gelmiş harnup (keçiboynuzu) çiçeklerinden ötürü Anadolu’da harnup olarak da bilinir.

Ağacın meyvesi hem insanların tüketebileceği gıda türlerinde hem de hayvan yeminde kullanılır. Uzun ömürlü bir ağaç türü olan keçiboynuzundan, en çok keçiboynuzu pekmezi yapılarak yararlanılır. Ülkemizde de yaygın kullanımı olan bu pekmez türü besin değerleri bakımından enerji deposudur.

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Sağlıklı bireyler için de destekleyici bir besin

Keçi boynuzu, A vitamini, B, B2, B3 vitaminleri ve D vitamini içeriği ile çok güçlü bir besindir. Aynı zamanda yüksek çinko içerir. Keçi boynuzu pekmezinin sağlıklı kişiler için de koruyucu ve destekleyici besin olarak kullanılması tavsiye edilir.

  • Keçi boynuzu pekmezinin faydaları
  • -Antioksidan özelliği olan doğal bir antibiyotiktir.
  • -Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.
  • -Kanı temizler ve damar tıkanıklıklarını giderir.
  • -Astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelir.
  • -Bağırsak kurdu, bağırsak paraziti gibi bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde iyileşmeye yardım eder. Kabızlığı önler.
  • -İçerdiği yüksek lifler sayesinde sindirim sistemini korurken aynı zamanda zayıflamaya yardımcı olur
  • -Erkeklerde sperm miktarını artırır.
  • -Kalsiyum, keçi boynuzu pekmezi içerisinde

    sütten üç kat daha fazla kalsiyum bulunmaktadır. Böylece kemik gelişimine yardım eder.

  • -Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • -Karaciğer, akciğer ve bağırsakları temizler.
  • -Kansızlığa iyi gelir.
  • -Kan şekerini düzenler ve kötü kolesterolü azaltır.

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